Raï, invité vedette des Grandes Voiles du Havre

Raï, ancien capitaine du PSG et de la Seleçao, était invité de la ville du Havre à l'occasion des Grandes Voiles. Légende du football, l'homme de 52 ans a notamment visité le centre de formation du HAC et donné le coup d'envoi d'un tournoi de beach soccer.

Invité par Edouard Philippe il y a bientôt deux ans, Raï a répondu présent. L'ancienne gloire du PSG et du football brésilien vient de passer trois jours au Havre, à l'occasion des Grandes Voiles. Disponible et souriants, l'ancien milieu de terrain a notamment visité le centre de formation du Havre AC, où il a retrouvé son gardien de but lors de sa dernière année dans le club de la capitale (1998) : Christophe Revault. Raï a aussi déambulé autour des docks, afin d'admirer la trentaine de voiliers présente pour l'événement. Il en a profité pour promouvoir son association d'aide aux plus démunis dans son pays natal 'Gol de Letra'.

Raï a également donné le coup d'envoi d'un tournoi de beach soccer, sur la plage du Havre :

Six questions à Raï, interrogé par Bertrand Queneutte :