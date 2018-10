Le musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux accueille pour la première fois un rallye de voitures radiocommandées. Une vingtaine de pilotes et leurs mini-bolides viennent de toute la France pour signer le meilleur temps sur un circuit de 400 mètres. Des as de la manette et (un peu) de la course à pied

Sochaux, France

L'association ALIEN Racing basée au Fort Lachaux à Grand-Charmont propose ce dimanche 21 octobre 2018 une manche du championnat régional de voitures radiocommandées. Il s'agit de voitures électriques à l'échelle 1/10è, de 30 centimètres de long environ et d'un poids d'un kilo et demi en moyenne. La compétition qui réunit plus d'une vingtaine de pilotes venus de toute la France se déroule sur un circuit de 478 mètres tracé devant l'entrée du musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux. Il s'agit de parcourir plusieurs fois des spéciales chronométrées le plus rapidement possible comme dans les rallyes automobiles. Il faut être bon pilote et (un peu) sportif. La preuve ici en vidéos

Attention au départ !! © Radio France - Hervé Blanchard

Le parc "fermé" comme sur les rallyes automobiles © Radio France - Hervé Blanchard

L'association ALIEN Racing organise une dernière course de voitures radiocommandées les 8 et 9 décembre prochains à l'intérieur de la salle polyvalente de Grand Charmont. Et ce sera en nocturne, toutes les lumières de la salle seront éteintes, les pilotes n'auront que les phares de leurs bolides pour se diriger.