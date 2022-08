Ramsey soigne ses débuts

Les meilleurs moments de Toulouse-Nice Copier

Cette première rencontre de la nouvelle saison de Ligue 1 avait tous les airs du match piège. Un coup d’envoi à 13h, une chaleur étouffante, un adversaire promu avec la grinta et un jeu bien rodé…

Et presque logiquement ce sont les Toulousains qui dominent le début du match. Hormis une frappe d’Amine Gouiri qui passe juste à côté du but de Maxime Dupé, les Niçois subissent.

Inévitablement le TéFéCé ouvre la marque. 2 minutes après avoir trouvé le poteau, Thijs Dalling trompe Marcin Bulka. Le portier polonais, préféré à Kasper Schmeichel ce dimanche, s’incline à la 20è minute. Mis à part le petit sursaut niçois avec une barre transversale trouvée par Calvin Stengs avant la mi-temps, le Gym a beaucoup de mal a déployé son jeu.

Il faut dire que l’arrivée tardive des recrues n’ont pas permis à Lucien Favre de compter sur son groupe au complet. Seul Alexis Beka Beka, auteur d’une rencontre assez terne, était titulaire.

Heureusement quelques nouvelles têtes niçoises sont sur le banc et Favre peut procéder à quelques changements tactiques en 2e mi-temps. Belle inspiration pour Favre : les entrées coup sur coup de Billal Brahimi et d’Aaron Ramsey sont gagnantes. À la 78e minute, une percée de Brahimi qui sert Ramsey dans la surface. Sur son premier ballon en Rouge et Noir, le Gallois ajuste Dupé sans contrôle.

Le Gym, évite la défaite, repart avec le point du match nul. Une nouvelle semaine studieuse se dessine du côté de Charles Ehrmann. Sur le terrain, beaucoup de points à améliorer ont sauté aux yeux à Toulouse et en coulisse, des recrues sont encore attendues sur la Côte d’Azur.