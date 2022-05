Rani Assaf, président du Nîmes Olympique : "ces gens-là sont un cancer pour le club"

Ils sont nombreux ceux qui ces derniers mois ont pu émettre des critiques envers la gestion actuelle du Nîmes Olympique. Gestion économique et sportive. Ce lundi, lors d'une conférence de presse exceptionnelle au stade des Costières, Rani Assaf n'a pas été tendre aux eux, c'est le moins qu'on puisse dire. Le président du Nîmes Olympique a même choisi un vocabulaire qui fait polémique : "Il y a beaucoup d'amoureux au club. Mais ils veulent tous juste la mort du club. On appelle ça un cancer. Quand vous avez des cellules à l'intérieur et autour du club qui attaquent le corps, c'est un cancer." Pour être plus précis encore, Rani Assaf fait référence à des chiffres dévoilés la semaine dernière par nos confrères de la gazette de Nîmes, évoquant une datte du club à hauteur de trente millions d'euros. "Ce sujet financier est un non-sujet, affirme-t-il. Et quand je vois que c'est repris partout, à droite à gauche, sans aucune vérification, à partir de gens mal intentionnés, aigris par le passé, qui veulent juste la mort du club.. il y a beaucoup d'amoureux au club, mais ils veulent tous la mort du club". Dans le viseur de Rani Assaf, en lisant entre les lignes, on peut comprendre qu'il y a certainement Jean-Louis Gazeau, ancien président du NO et actionnaire minoritaire du club.

"C'est gens-là, c'est un cancer pour le club, il va falloir qu'on s'en débarrasse. Et le traitement va être violent et méchant. Pour se débarrasser de ce cancer. Mais on va s'en débarrasser" Rani Assaf, président du Nîmes Olympique, en conférence de presse

"C'est gens-là, c'est un cancer pour le club, il va falloir qu'on s'en débarrasse. Et le traitement va être violent et méchant. Pour se débarrasser de ce cancer. Mais on va s'en débarrasser" Rani Assaf, président du Nîmes Olympique Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ces propos sont notamment dénoncés par Vincent Bouget, secrétaire départemental du Gard du PCF.