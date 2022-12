Retour en France, rassemblement place de la Concorde : le programme des Bleus après la Coupe du monde

Tout était déjà prévu en cas de victoire. Les Bleus devaient faire la fête dans leur hôtel au Qatar, avant une deuxième soirée de célébration à Paris dès le lendemain. Entre temps, l'équipe de France aurait remonté en car les Champs-Elysées, à la rencontre des supporters. Mais le destin en a voulu autrement, et malgré un match historique et une performance exceptionnelle de Kylian Mbappé, les tricolores se sont inclinés aux tirs au but après un match nul 3-3.

Au lendemain de la finale, les footballeurs rentrent en France. Leur avion affrété par Air France doit décoller dans la matinée du Qatar et atterrira à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle en fin de journée, vers 18 heures. Il y a fort à parier que les joueurs seront accueillis par de nombreux supporters, venus acclamer leur très beau parcours dans ce mondial. Ils se prêteront peut-être au jeu des selfies.

Célébration sur la place de la Concorde à Paris

Avant de prendre des vacances bien méritées, l'équipe de France se dirigera vers la place de la Concorde, dans le centre de Paris, selon Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, invitée de France Inter. Selon ses "dernières informations", "les scénarios sont en train d'être confirmés" mais l'équipe de France a "envie d'aller remercier ses supporters". "C'est vraiment important de passer ce temps sur la place de la Concorde qui est l'endroit qu'ils ont choisi avec la fédération française de foot", poursuit la ministre des Sports.

"Ils n'ont pas voulu défiler sur les Champs", ajoute Amélie Oudéa-Castéra. C'est sur la plus belle avenue du monde que les hommes de Didier Deschamp avaient célébré leur victoire lors de la précédente Coupe du monde, en 2018 . A cette époque, les Bleus avaient vite pris la direction de l'Elysée pour rencontrer Emmanuel Macron. Ce ne sera pas le cas cette année, car le chef de l'Etat célèbre Noël avec des soldats français sur le porte-avions Charles de Gaulle. Un rendez-vous sera cependant programmé d'ici quelques semaines.

Reprise du championnat le 28 décembre

Après un peu de repos, les Bleus reprendront la direction de leurs clubs. En France le championnat de Ligue 1 redémarrera le 28 décembre, avec notamment une affiche PSG - Strasbourg. Kylian Mbappé retrouvera Lionel Messi : reste à savoir comment se dérouleront les retrouvailles.

L'avenir de Didier Deschamps à la tête de la sélection nationale reste incertain. “J'ai demandé à Deschamps de poursuivre, je veux qu'il poursuive”, a affirmé Emmanuel Macron après la défaite de la France face à l’Argentine. Pas d'annonce attendue pour le moment, mais plutôt en janvier selon celui qui a gagné une Coupe du monde comme joueur en 1998, et comme entraineur en 2018.