VIDEO - Rassemblement de supporters du Nîmes Olympique devant la mairie de Nîmes depuis 8h

"Sauvons le Nîmes Olympique", ou encore "le NO doit renaître", sur les banderoles des supporters des Crocos, ce samedi matin devant la mairie de Nîmes

Ils ne .. supportent plus la politique sportive de Rani Assaf, le président du Nîmes Olympique. Des supporters des Crocos sont mobilisés depuis 8h ce samedi matin, au pied de la mairie de Nîmes, pendant le conseil municipal. C'est le collectif "Sauvons le Nîmes Olympique" qui a lancé l'appel. Il rassemble des supporters mais aussi d'anciens joueurs et dirigeants. Corentin Carpentier, ancien vice-président de l'association du club, et Dimitri Pialat -président des Gladiators- ainsi que l'ancien joueur Alain Espeisse figurent parmi les membres fondateurs.

Peu après 9h : les supporters veulent s'inviter dans la mairie, au conseil municipal.

Ce qu'il espèrent ? Voir la mairie ne pas prolonger le compromis de vente du Stade des Costières, et donc bloquer le projet immobilier de Rani Assaf, jusqu'à ce que le président du club change de politique sportive, avec plus d'ambitions.

A 8h30, ils étaient au moins 200 mobilisés au pied de la mairie de Nîmes.

Le Nîmes Olympique, avant-dernier du championnat de Ligue 2 et fortement menacé de descente en National, joue ce samedi soir à Caen, à 4 journées de la fin de la saison.