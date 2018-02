Le Racing club de Strasbourg se déplace au Parc des Princes samedi 17 février pour affronter le PSG. L'ancien sélectionneur des Bleus et champion de France avec le Racing en 1979 Raymond Domenech est un fidèle supporter de Strasbourg mais ne croit pas en un nouvel exploit.

En décembre dernier, Raymond Domenech avait déjà pronostiqué une défaite du Racing contre le PSG. Par chance pour l'équipe strasbourgeoise, il a eu tort mais ne regrette pas " je suis toujours content quand le Racing gagne! Il y avait une chance sur mille c'est tombé là, je suis heureux parfois de me tromper dans mes pronos!". Le Racing a été la première équipe à battre le PSG cette saison grâce à une victoire 2 buts à 1 à la Meinau.

"Le Racing n'a strictement aucune chance de battre le PSG"

L'ancien sélectionneur de l'équipe de France n'a pas changé d'avis pour autant et ne croit pas en un nouvel exploit du Racing samedi au Parc des Princes "je ne vois pas comment vu le potentiel du Racing, et ce même si le PSG aura la tête ailleurs avec la Ligue des champions. Si je réponds en supporter, je dis "oui" j'espère une victoire du Racing mais si je réponds en technicien je dis "non" le Racing n'a strictement aucune chance de battre le PSG".

"Strasbourg doit devenir une place forte du foot européen"

Raymond Domenech n'est pas encore venu à la Meinau cette année mais il espère que le club alsacien va se maintenir en Ligue 1 "car il y a une vraie ferveur en Alsace, Strasbourg est le club de toute une région". L'ancien joueur strasbourgeois préfère ne pas faire de pronos sur le maintien de son équipe de coeur "ce championnat est bizarre, personne ne va lâcher, la concurrence va être forte, j'ai pas envie qu'il redescende. J'ai envie qu'il reste, grandisse et devienne une place forte du foot européen."