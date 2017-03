Raymond Kopa, légende du football français, est mort

Raymond Kopa, l'ancien joueur de football qui avait notamment joué au stade de Reims dans les années 50 est mort ce vendredi 3 mars à Angers où il résidait.

C'est une légende du football français qui disparaît. Raymond Kopa est mort ce vendredi à Angers où il résidait. Il avait 85 ans. Raymond Kopa qui souffrait d'une longue maladie avait été hospitalisé dimanche après une rechute.

Ancien joueur du Stade de Reims et du Real Madrid, il avait remporté le Ballon d'Or 1958. Il fait partie des quatre français qui ont obtenu ce trophée. La même année, l'équipe de France avait terminé 3e de la Coupe du monde en Suède.

Raymond Kopa avait fait les beaux jours de l'équipe de France de football avec 45 sélections et 8 buts inscrits. Un grand footballeur à une époque où le football professionnel, le foot fric, n'était pas encore né.

Raymond Kopa a illuminé les terrains de football de sa virtuosité et son élégance. Né à Noeux-Les-Mines dans le Nord 13 octobre 1931, issu d'une famille d'Immigrés polonais, de son vrai nom Kopachielski, il a fait l'essentiel de sa carrière au Stade de Reims. D'abord une première période entre 1951 et 1956. Puis une seconde entre 1959 et 1967. Entre temps, il a été le premier joueur français à jouer au Real Madrid.

Un palmarès impressionnant

Raymond Kopa a réussi à se faire un palmarès impressionnant. Il a décroché quatre titres de champions de France avec Reims, deux de champions d'Espagne avec le Real Madrid, trois coupes d'Europe des clubs champions toujours avec le club madrilène. Il a disputé deux coupes du monde.