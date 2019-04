Razik Nedder, entraîneur des U19 de l'AS Saint-Etienne : "On ne va pas faire du tourisme au Stade de France"

Saint-Étienne, France

Hasard du calendrier, c'est une double confrontation entre l'ASSE et le Téfécé qui s'offre aux supporters des Verts ce weekend. Et ça commence par AS Saint-Etienne / Toulouse ce samedi après-midi en finale de la coupe Gambardella, la coupe de France des moins de 19 ans au stade de France.

Faire oublier 2011 et 2012

Les Verts ont remporté cette prestigieuse compétition à trois reprises, la dernière fois en 98. Depuis l'ASSE est maudite avec deux finales perdues consécutivement en 2011 et 2012. L’entraîneur des jeunes Verts, Razik Nedder, espère conjurer le sort samedi.

On va essayer de changer les mauvaises habitudes qu'on avait pris à cette époque là. Allez au Stade de France, c'est bien. On est content, c'est prestigieux. Nous, le seul stade qui nous fait rêver c'est Geoffroy Guichard. Jouer une finale c'est bien. Ce qui m'intéresse c'est de la gagner. On ne vas pas faire du tourisme au Stade de France.

Ave une 4e victoire en finale de la coupe Gambardella, les Verts reviendraient à hauteur de Monaco et Nîmes, mais encore loin de l'AJ Auxerre qui domine encore le classement avec sept victoires en finale au Stade de France.

La visite de Jean-Louis Gasset

Saliba avec les pros, Abi ok

Saint-Etienne / Toulouse, match à vivre en live sur le compte Twitter de France Bleu Saint-Etienne Loire. Coup d'envoi 17h15 au Stade de France, en levé de rideau de la coupe de France entre Rennes et le PSG.

Dimanche après-midi, les Verts 4e reçoivent les Toulousains 15e avant la 34e journée de Ligue 1. Coup d'envoi 17h, à vivre dès 16h en intégralité là encore sur votre radio.

Pour ce match, Sainté devra faire sans Neven Subotic blessé et Kolo suspendu mais retrouve Yannis Salibur. Les Verts doivent gagner en espérant un faux pas de Lyon 3e pour les doubler. Les Lyonnais jouent à Bordeaux vendredi soir.