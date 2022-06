RC Lens : objectif, mercato... ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de rentrée

Après une fin de championnat où le RC Lens a terminé à la 7e place, à seulement trois points de l'Europe, l'heure est à la reprise pour les Sang et Or. Après des tests médicaux la semaine dernière, les hommes de Franck Haise ont effectué leur premier entraînement ce lundi à la Gaillette. Lors de la traditionnelle conférence de presse de rentrée, Arnaud Pouille le directeur du club, Florent Ghisolfi le coordinateur sportif et Franck Haise l'entraîneur se sont succédé au micro.

Objectif : d'abord le maintien

Après une folle fin de championnat où les Sang et Or étaient à deux doigts de finir dans le top 5, il faut tout recommencer dans une saison de tous les dangers. En raison du passage de la Ligue 1 à 18 clubs dès la saison 2023-2024, les quatre derniers descendront à la fin de l'exercice. Alors pour la troisième saison dans l'élite, l'objectif reste de "stabiliser Lens en Ligue 1", affirme le directeur général Arnaud Pouille. "Nous aurons toujours l'ambition de jouer et d'améliorer les choses. Je ne vais pas renier ces principes en raison des quatre descentes en Ligue 2 en fin de saison", explique l'entraîneur Frank Haise, qui peut désormais compter sur deux nouveaux adjoints (Yannick Cahuzac et Hervé Sekli).

Le gardien de but, priorité du mercato

Depuis le début du mercato, déjà quatre joueurs sont arrivés dans le Pas-de-Calais : les Polonais Lukasz Poreba et Adam Buksa, le piston Jimmy Cabot et le milieu de terrain Salis Abdul Samed. "C'est une bonne chose d'avoir déjà quatre joueurs à la reprise. Pour leur intégration et la connaissance des méthodologies d'entraînement", assure Franck Haise. La cellule recrutement se penche désormais sur la priorité : le recrutement d'un gardien de but titulaire. Wuilker Farinez aurait dû occuper ce poste mais il s'est gravement blessé au genou (rupture d'un ligament croisé) début juin. Jean-Louis Leca reste au club mais avec l'étiquette de numéro 2.

Dans le sens des départs, il y a une certitude et beaucoup d'interrogations. L'attaquant Arnaud Kalimuendo ne jouera plus sous le maillot lensois, lui qui est de retour de prêt au PSG. Pour les trois hommes forts de la saison dernière (Cheick Doucouré, Seko Fofana et Jonathan Clauss), l'avenir est incertain à Lens à un mois et demi du premier match de championnat. "Nous ne sommes pas dans une obligation budgétaire de vendre nos joueurs, même si aucun joueur n'est intransférable", raconte Arnaud Pouille

L'Inter Milan et West Ham pour préparer la reprise

Pour Lens, le premier match de championnat aura lieu le week-end du 7 août avec la réception de Brest. Et pour préparer au mieux cette reprise, le Racing a prévu les choses en grand, avec les réceptions de l'Inter Milan (23 juillet) et de West Ham (30 juillet) en fin de préparation. Une préparation qui commencera ce samedi avec un match amical à huis clos à la Gaillette contre le Paris FC.