Rc Lens : 5000 personnes pourront assister, le 15 août, au match amical face au Sparta Rotterdam

Avant le coup d'envoi de la Ligue 1 le 21 août, les sangs et or effectueront, une dernière répétition lors d'un match de préparation face au Sparta Rotterdam. Le club en profitera pour mettre en place des mesures sanitaires qui devront être respectées à l'entrée et dans l'enceinte du stade