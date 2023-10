RC Lens : Angelo Fulgini revient sur son magnifique coup-franc inscrit à Séville

Fulgini n'est pas rancunier

La rencontre a été organisée à Bollaert, deux jours avant le match de championnat contre Strasbourg. Décontracté, le joueur s'est fait un malin plaisir de chambrer notre journaliste : "Je ne suis pas rancunier. Je savais que le ballon allait finir au fond. Je ne suis pas sur les réseaux. Je reste tranquille dans mon coin. Les critiques je ne les vois pas, elles font partie du jeu."

Franck Haise ? Un guide

Le milieu de terrain offensif a également accepté d'évoquer le management de Franck Haise durant ce début de saison compliqué avant les deux victoires contre Toulouse et Strasbourg : "Le coach n’a rien changé. On a gardé nos principes : Défendre en avançant alors que quand tu vas moins bien, le coach pourrait dire on calme et on met le bloc plus bas. Il reste droit, fidèle à ses principes. Après les défaites il n’a cessé de nous dire gardez confiance. Ça rassure quand tu es joueur."

