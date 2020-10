RC Lens : après de nouveaux tests Covid, 18 personnes positives dont 11 joueurs

Dix-huit personnes sont positives au coronavirus au RC Lens. Après de nouveaux tests réalisés lundi 26 octobre, le club de football lensois annonce que 11 joueurs et 7 membres de son staff ont contracté le virus. Le match Marseille-Lens de vendredi pour la 9e journée de Ligue 1 est en suspens.

Le samedi 24, la rencontre Lens-Nantes avait déjà été reportée sine die par la Ligue de football professionnelle, après la découverte de 13 cas de Covid 19 dans l'effectif Sang et Or: 11 joueurs et 2 membres du staff. La LFP est tenue au courant de ces derniers résultats des test, "et statuera dans les prochains jours sur la tenue du match Marseille-Lens" fait savoir le club dans un communiqué.