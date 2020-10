RC Lens-ASSE : Alors, qui c’est les plus forts ?

Le RC Lens a dominé l’AS Saint-Etienne de la tête et des épaules (2-0). Avec 13 points sur 18 possibles, le début du saison des Sang et Or est désormais une totale réussite. De quoi aborder le derby nordiste, qui devrait se dérouler le dimanche 18 octobre à 21h, gonflé à bloc…

Cette fois, on sait que les Lensois ont parfaitement réussi leur retour parmi l’élite. Avec une quatrième victoire au compteur, en six journées de championnat, les Sang et Or se sont même emparés provisoirement de la deuxième place du classement de Ligue 1 (13 points), devancés uniquement à la différence de buts par Rennes (+7 contre +4).

Et mieux encore, les Artésiens y ont mis la manière face aux Stéphanois. Car le suspens n’aura vraiment pas duré bien longtemps. Après seulement treize minutes de jeu, Kolodziejczak se faisait mettre dans le vent sur une accélération de Ganago, dans la surface de réparation. L’arbitre n’hésitait pas une seconde et sanctionnait le tacle à retardement du défenseur stéphanois par un penalty. Kakuta inscrivait son quatrième but, tous sur penalty, depuis le début de la saison, d’une frappe magistrale sous la transversale de Moulin (1-0, 15e), tandis que le défenseur central des verts, natif d’Arras, rejoignait les vestiaires prématurément.

Le carton rouge reçu par le défenseur stéphanois Timothée Kolodziejczak dés la 13e minute de jeu a été un des gros tournants du match. © Getty - Anthony Dibon

Alors qu’on pensait que les Lensois allaient dérouler à onze contre dix, il n’en était rien. Les hommes de Franck Haise perdaient même une bonne partie de leur justesse technique, durant une bonne partie de la rencontre, même si un but de Simon Banza, qui avait remplacé Ganago, était refusé pour une position de Hors-jeu, signalée à l’arbitre central après intervention de la VAR.

« C’est vrai que cette situation avec le carton rouge nous favorise », expliquait Florian Sotoca, à l’issue de la rencontre. « Mais on sait que souvent les équipes réduites à dix sont difficiles à manœuvrer donc on a essayé de rester le plus calme possible. « Alors c’est vrai que le deuxième but est arrivé un peu tard dans ce match mais nous avons été sereins et matures dans notre jeu ».

Florian Sotoca, l'attaquant du RC Lens, a inscrit de la tête son premier but de la saison. © Radio France - Benoît Dequevauviller

Les « Sang et Or » devaient même attendre la toute fin de rencontre pour se mettre définitivement à l’abri, grâce à la tête décroisée au premier poteau de Florian Sotoca (2-0, 81e). Au passage, l’attaquant artésien débloquait enfin son compteur en Ligue 1. Ouf, car les Lensois évoluaient tout de même à onze contre neuf, depuis l’expulsion de Khazri quelques minutes plus tôt pour une vilaine faute sur Jonathan Gradit.

« J’ai un très bon groupe et il y a eu un très bon recrutement », concluait Franck Haise après la rencontre. « Et puis, il y a aussi un vrai travail de réaliser avec le staff où chacun connaît son rôle. Et il y a surtout l’adhésion des joueurs qui se donnent à fond ! Après six journées, nous avons treize points et je pense que nous ne les avons pas volés ». Tout ça est de bon augure pour le RC Lens avant de se déplacer à Lille, le 18 octobre prochain, certainement à 21 heures. En tout cas, au moins cette fois face à Saint-Etienne, c’est bien Lens qui avait une bonne équipe et les meilleurs supporters !

Franck Haise, l"entraîneur du RC Lens, estime que son équipe n'a pas volé ses treize points au classement de la Ligue 1. © Radio France - Benoît Dequevauviller