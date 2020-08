Rc Lens : Franck haise se dévoile "Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde"

Ses principes de jeu

"J'ai un projet de jeu mais surtout un projet de vie. Le projet de vie est essentiel. Les gens doivent se sentir bien, il faut des échanges, le staff donne la direction et le coach principal fait des choix. Je suis le garant de ça. La clé pour un entraîneur c'est de s’adapter à son équipe et son effectif. Je veux que notre équipe cette saison soit difficile à bouger. On devra être capable de savoir faire mal quand on en aura l'opportunité. On va tenter de varier les sorties de balle . Mais je n'oublie pas que la meilleure philosophie au bout d’un moment c’est celle de prendre les points”

Les critiques sur son manque de vécu

"Bien entendu les gens ne me connaissent pas. Mais je suis toujours assez surpris de la facilité avec laquelle certains sont capables de critiquer pour quelques erreurs des entraîneurs de haut niveau. Heureusement que je ne lis que 10% de ce qui s'écrit. Aujourd'hui je trace ma route avec mon staff et mes joueurs. On va tout faire pour donner le maximum. Je travaille depuis très longtemps dans le football. Je sais qui je suis, je sais ce que je fais. Je ne veux pas plaire à tout le monde"

Franck Haise, entraîneur du RC Lens. © Radio France - Emma Sarango

Un lien particulier avec les joueurs

"Je suis quelqu'un de simple mais j'ai mes idées et je peux être obstiné. Mais je suis ouvert , peut-être plus qu'il y a 15 ou 20 ans, je n'ai pas de certitude, seulement de fortes convictions. Le plus important dans les relations humaines c’est d’être authentique . Je dis les choses les yeux dans les yeux. L'autorité est nécessaire mais je ne suis pas autoritaire. Un coup de gueule ça peut arriver, mais ne fonctionner qu'ainsi serait la meilleure stratégie pour me mettre les joeuurs à dos. L’autorité doit être naturelle."

Entraîner chez les amateurs

"J'ai vécu une très belle saison après mon départ de Rennes et avant de rejoindre Lorient. Il y a 8 ans lors de la saison 2012 2013, on m'a sollicité et j'ai accepté de devenir l'entraîneur général du club amateur de Changé (DH). J'ai y vécu de très beaux moments. J’y ai partagé plein de choses. Y retourner ne serait pas un problème même si aujourd'hui je ne cache pas que j'aimerai m'installer au plus haut niveau J'aime entraîner."

Franck Haise a dirigé à ce jour 3 matches en L1. En Octobre et Novembre 2016, il avait assuré un intérim à la tête des Merlus de Lorient, après la mise à l'écart de Sylvain Ripoll et avant la nomination de Bernard Casoni. Il n'avait malheureusement pas connu la victoire, Lorient s'était incliné à Dijon 1 0, à Bordeaux 2 1 et avait concédé le nul devant Montpellier 2 2. Quelques mois plus tard, Bernard Casoni ne pourra empêcher le club de descendre en L2 après un barrage perdu contre Troyes.