RC Lens : Gaël Kakuta refuse de signer au FC Nantes

La tension monte entre le FC Nantes le milieu de terrain offensif du RC Lens. Gaël Kakuta a été une nouvelle fois catégorique : il refuse de signer à Nantes. Les deux clubs continuent tout de même de discuter pour un éventuel départ du meneur de jeu lensois.

Absent sur le terrain depuis le début de saison

Le milieu de terrain de 31 ans a expliqué aux dirigeants du RC Lens qu'il ne voulait pas partir à Nantes. Blessé lors de la préparation, il n'a toujours pas disputé la moindre minute en L1 cette saison.

Gaël Kakuta a perdu son statut de titulaire, devenant le remplaçant de David Pereira Da Costa. L'ancien joueur Amiens avait réalisé une première saison pleine, en marquant 11 buts et en offrant 5 passes décisives. En revanche il a déçu la saison passée, en étant l'auteur de 3 buts et 2 passes décisives avec les Sang et Or.

Le joueur a pourtant envie d'ailleurs

En ce début de saison , son nouveau statut et la manière de jouer de Lens ne le satisfont pas, le joueur a donc envie de partir. Pour l'instant, son avenir ne se jouera donc pas à Nantes. Le mercato se termine ce jeudi 1er septembre, à 23 heures.