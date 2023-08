Rc Lens : Jonathan Gradit "On ne doute jamais, on croit en nos forces"

Le défenseur artésien est impatient de débuter cette nouvelle saison avec le RC Lens à Brest à 13H. Mais avant cela, Jonathan Gradit a accepté de revenir sur les moments forts vécus la saison dernière, et sur les prochains objectifs de la formation sang et or.