RC Lens : le club fixera une "limite" aux transferts pour ne pas "dépecer" l'effectif, assure Arnaud Pouille

Ce samedi, dans le cadre de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, le RC Lens recevra Ajaccio, déjà relégué en Ligue 2. En cas de victoire, le club serait assuré de terminer deuxième du championnat, une place synonyme de qualification en Ligue des champions, sans passer par le tour préliminaire. Alors, on y est ?

ⓘ Publicité

"Rester sur ce qu'on sait faire"

"Comme dirait Franck Haise, notre manager général, être presque qualifié, ça ne veut rien dire", rigole Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens. Ce qui n'empêche pas, tout de même, de penser à la suite : "On a travaillé bien évidemment sur le sujet et sur tous les scénarios, mais le conseil d'administration du club se réunira quand on sera effectivement qualifiés."

Invité du 6-9 de France Bleu Nord ce jeudi , Arnaud Pouille a notamment évoqué le mercato d'été, avec des joueurs lensois qui seront fortement convoités par les autres clubs : "Il faudra être solide (...) À un moment donné, ce qui fait notre force, c'est la stabilité. On travaille avec Franck Haise et Grégory Thil pour savoir quelle est la limite du nombre acceptable de départs. Ce sera dit aux joueurs et à leur représentant, mais le principe vous l'avez : on ne pourra pas dépecer [l'effectif]." Et pour les recrutements ? "On va rester sur ce qu'on sait faire", assure Arnaud Pouille.

Autre dossier abordé, évoqué la semaine dernière dans la Voix du Nord : une augmentation de la capacité d'accueil du Stade Bollaert, en jouant notamment sur le nombre de supporters pouvant rester debout dans les zones dédiées. "Nous on est prêts, mais il faut qu'on arrive à obtenir le cahier des charges pour déposer le dossier auprès de la commission interministérielle. C'est un peu long, et j'ai assez peu d'espoir en vérité pour l'an prochain", se désole Arnaud Pouille, qui dit comprendre la "frustration" de ceux qui ne peuvent pas accéder au stade en raison de l'affluence.