Rc Lens : L'arbitrage français admet 2 erreurs lors du match Brest - Lens

Rappelons que 3 décisions de l'arbitre de la rencontre ont crée la polémique ce dimanche soir :

34ème minute : le brestois Belkebla touche le ballon de la main sur une tentative de contrôle de Machado dans la surface de réparation. Benoît Bastien décide de ne pas siffler pénalty considérant le mouvement de la main naturel.

54ème minute : Le Douaron ouvre le score sur une passe de Lees Melou qui au départ de l'action touche le ballon de la main. Encore une fois l'arbitre considère que le geste de la main est naturel et que le ballon a d'abord touché le pied avant de percuter la main.

56ème minute : tacle par derrière de Less Melou sur Machado qui n'est pas sanctionné d'une 2ème jaune, et donc d'une expulsion par Benoît Bastien.

Le mea culpa de l'arbitrage français qui ouvre le dialogue

Au lendemain de cette polémique, Stéphane Lannoy, comme l'avait fait Antony Gautier le nouveau directeur technique national de l'arbitrage français en appelant Damien Comolly le président toulousain, a pris son téléphone pour échanger avec franck Haise le manager général lensois . Il lui a ainsi fait part que la DTNA considérait qu'il y avait eu au cours de cette rencontre 2 erreurs de jugement. Nommé en janvier dernier à la tête des arbitres français , Antony Gautier a initié cette volonté d'améliorer le dialogue avec les représentants des clubs professionnels

2 erreurs d'arbitrage admises

La première : La main de Lees Melou aurait dû être sanctionnée et le but bretons refusé. "On peut voir un geste de la main du joueur pour s'emmener le ballon. ON aurait dû avoir recours à la VAR pour en toute logique annuler le but."

La seconde : Lees Melou aurait dû être averti et donc expulsé après sa faute sur Machado en 2ème période. "