Christophe Galtier (OGC Nice) : "On est dans le même état avec Lens"

Après trois matchs sans victoire en Ligue 1, l'OGC Nice se déplace au stade Bollaert dimanche pour affronter le RC Lens en Ligue 1. Deux équipes en perte de vitesse depuis plusieurs semaines. Agacé par la fin de match face à Rennes, Christophe Galtier attend plus de son équipe et de ses attaquants.

"On est un peu dans la même dynamique avec Lens... si on peut parler de dynamique ! On va dire qu'on est plutôt dans le même état". Entraîneur d'une équipe qui n'a gagné que deux fois sur les huit dernières journées de Ligue 1, Christophe Galtier voit ce déplacement à Lens ce dimanche comme l'occasion de reprendre des couleurs face à des Sang et Or en souffrance également. Trois victoires en neuf journées pour les Lensois et un classement qui dégringole. Dixièmes de Ligue 1 avant cette 31e journée, les joueurs de Franck Haise sont à sept points des Aiglons, cinquièmes.

Rien n'est joué donc et si le Gym est assuré de rester dans le top 5 à l'issue de cette journée, mieux vaut réenclencher la machine pour éviter de faire une croix sur le podium et de se mettre à regarder sérieusement dans le rétro.

"Gouiri ne doit pas jouer comme un ailier mais comme un animateur de jeu."

"Je ne dirai pas qu'il y a eu un excès de confiance après les victoires face à Marseille ou Paris. Plutôt de la crispation," a corrigé le coach en conférence de presse ce vendredi. "Mais c'est sûr que j'étais mécontent de l'apport des remplaçants face à Rennes. À part Lemina. Ce n'est pas un problème de mentalité, mais ils doivent faire plus. On doit retrouver du liant et de la complicité en attaque surtout".

Avec seulement trois buts sur les huit dernières journées, le Gym court après son efficacité offensive. Galtier va donc persévérer avec son quatuor devant. "Gouiri doit intégrer ce poste à gauche. Pas comme un ailier mais comme un animateur de jeu. Il doit être plus mobile." Muet depuis huit journées, Gouiri traverse en effet une période creuse en Ligue 1.

Encore deux absents à Lens

"Tous les attaquants traversent ces moments-là," a commenté Andy Delort ce vendredi. "Moi-même j'en ai connu cette saison. Mais je ne me fais aucun soucis pour lui. On veut retrouver de la confiance." Pour ce déplacement à Bollaert (17h05) le Gym sera une nouvelle privé d'Alexis Claude-Maurice (saison terminée) et de Morgan Schneiderlin (mollet).

RC Lens - OGC Nice : avant-match dès 16h30 dimanche sur France Bleu Azur