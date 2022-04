RC Lens - OGC Nice : deux absents dans chaque camp

L'OGC Nice se déplace au stade Bollaert dimanche (17h05) toujours privé de Morgan Schneiderlin et Alexis Claude-Maurice au milieu. Côté Lensois, le coach Franck Haise annonce ce samedi l'absence du défenseur Christopher Wooh et du meneur de jeu Gaël Kakuta.

Le groupe dévoilé ce samedi par l'OGC Nice pour se déplacer à Lens dimanche ne comporte pas de surprise. Tous les deux absents plusieurs semaines sur blessure Morgan Schneiderlin et Alexis Claude-Maurice ne feront pas le déplacement jusqu'au stade Bollaert. Hormis ces deux forfaits, Christophe Galtier peut compter sur l'intégralité de son groupe et notamment un secteur offensif bien fourni.

Kakuta forfait

En face, les Sang et Or récupèrent l'attaquant Florian Sotoca et le défenseur Kevin Danso, tous les deux suspendus à Strasbourg (0-1) le week-end dernier. En revanche l'entraîneur Franck Haise annonce ce samedi en conférence de presse qu'il sera privé de son meneur de jeu Gaël Kakuta (tendinite) et de son défenseur Christopher Wooh (musculaire). Corentin Jean, blessé de longue durée, devrait pouvoir reprendre l'entraînement dans les prochains jours.

RC Lens - OGC Nice : avant-match dès 16h30 dimanche sur France Bleu Azur