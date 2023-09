RC Lens : Pour Jean-Louis Leca, il faut "arrêter de parler de Seko Fofana"

Mercredi soir, après le match nul conquis sur la pelouse du FC Séville pour le compte de la première journée de Ligue des champions, le gardien corse a accepté de prendre quelques minutes afin de revenir sur un début de saison durant lequelle le RC Lens n'a toujours pas réussi à gagner le moindre match. Jean-Louis Leca s'est voulu optimiste.

"Arrêtons de parler de Seko Fofana"

Sylvain Charley : Depuis le début de saison, un sujet revient en boucle, celui du départ de Seko Fofana et de son leadership qui manque sûrement aujourd'hui ?

Jean-Louis Leca : "Arrêtons de parler de Seko Fofana. Il fait maintenant parti de l'histoire du club de Louis. Parlons de ceux qui sont là, de leur adaptation en les mettant en confiance. Arrêtons de vivre avec le passé, tout simplement. Ce qui s'est passé l'année dernière, il y a deux ans, il y a trois ans, c'est derrière nous. Aujourd'hui, il faut remercier ces gens-là qui ont fait grandir le club. Je le répète, il faut se concentrer sur ceux qui viennent. Il faut leur donner de la confiance. Continuons de travailler comme on sait le faire et les choses vont se mettre en place doucement."

"Mettre en confiance les nouveaux"

SC :Qu'est-ce que vous vous êtes dits ces derniers jours pour relancer la machine ?

JLL : "On s'est dit simplement qu'il faut continuer à faire les mêmes matches. Parce que la rencontre face à Metz, on va jouer 100 fois le match, on va le gagner 90 fois, on va faire neuf nuls et on va le perdre une fois. Contre Metz, on ne peut rien reprocher aux gars. J'ai toujours dit depuis six ans maintenant que je suis au club, que les choses nous les faisons ensemble. Quand ça se passe très très bien, c'est magnifique. Quand ça se passe moins bien, c'est à nous, la famille Racing Club de France, de mettre les choses en œuvre pour que tout le monde se sente bien. Les saisons sont longues. Travaillons et continuant à être ce qu'on est simplement."

"L'ambiance est toujours aussi bonne"

SC : Face à Séville, après l'égalisation, vous avez retrouvé votre expression collective ?

JLL : "C'est vous qui pensez qu'on l'avait perdue. On ne l'a jamais perdue. L'ambiance est toujours aussi bonne que l'année dernière. Et ce n'est pas seulement parce qu'on gagnait. Et aujourd'hui, on reste encore ensemble. On travaille ensemble, on échange ensemble, on essaie de rectifier ce qui ne va pas. On a confiance en notre entraîneur, on a confiance en nos dirigeants, on a confiance en nous aussi. Et quand ça ne va pas, on se met tous ensemble, on discute, on essaye d'avancer.