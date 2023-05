RC Lens : Qui est Sylvano, ce supporter devenu speaker et qui met le feu à Bollaert ?

Sylvano est le speaker officiel de Bollaert depuis bientôt 3 ans. Il a fait ses grands débuts lors de la venue du PSG en septembre 2020. Une première réussie puisque Lens s'était imposé 1-0. Sur France Bleu Nord, il a accepté de raconter ce lien si particulier qui le lit au Racing et au Stade Bollaert.

L'entretien en intégralité de Sylvano sur France Bleu Nord :

J'ai vu que Laure Boulleau kiffait sur la pelouse

"Quand je lance la compo, il ne se passe pas grand chose, je suis focus sur mon timing. le côté kiffant je l'ai vu quand canal filmait lors de Lens Marseille. j'ai vu que Laure Boulleau profitait. c'est vrai que sur le terrain on sent le bruit qui monte. Moi je ne peux pas l'expliquer mais Bollaert je le sens respirer. Le stade me parle. c'est débile ce que je dis. les gens vont croire que je suis habité"

A Bollaert, c'est quasiment les seules fois où j'ai vu mon père heureux

"c'est bête comme réflexe, mais quand j'étais petit et que j'allais à Bollaert, je ne regardais pas le match. je voyais autre chose dans les yeux de mon père, de mon parrain et de mon grand-père. Je les voyais heureux comme je ne les voyais pas à un repas de famille. c'est dur de dire ça."

J'ai manqué le but de Wesley Saïd

"Quand Wesley Saïd inscrit un magnifique but en début de saison sur un slalom face à Lorient (5-2), je ne peux pas annoncer le but à cause d'un problème de micro. C'est mon pire souvenir. A la fin du match, il est venu me voir en me disant que sur le moment il avait douté sur la validité du but car il ne m'avait pas entendu le fêter."

J'ai commencé à prendre des notes

"Depuis quelques jours j'ai mon carnet et je prends des notes. J'entendais plein de choses intéressantes et je me disais souvent c'est plutôt pas mal, je pourrais m'en inspirer. J'écoute aussi beaucoup de hip hop français et certaines rimes sont intéressantes. Je me dis que c'est envisageable de réadapter."