RC Lens - Stade Rennais : premier test en vue pour les Rouge et Noir

Sans faire offense au promu messin, battu largement (5-1) le week-end dernier au Roazhon Park, c'est chez un adversaire d'un tout autre calibre que les hommes de Bruno Genesio se déplacent ce dimanche pour la 2e journée de Ligue 1. Du côté de Lens, pour la première des Sang et Or à Bollaert cette saison, les Rouge et Noir trouveront sur leur route leur bête noire depuis la remontée du club artésien en Ligue 1 en 2020. Une équipe qu'ils n'ont jamais battue depuis sa promotion, et face à qui ils restent sur trois défaites de rang. Un vrai test pour la bande à Bourigeaud.

Des Lensois affaiblis ?

Mais Lens ne se présente pas forcément dans les meilleures dispositions. Si Franck Haise pourra compter sur Thomasson, finalement blanchi après son carton rouge reçu à Brest, le coach artésien a été lesté de deux de ses meilleurs éléments de la saison dernière, avec les départs de Seko Fofana (Al-Nassr) et Loïs Openda (Leipzig) depuis le début du mercato. Si le premier a été remplacé numériquement par l'ancien rennais Andy Diouf, Lens n'a pas encore recruté d'avant-centre pour combler le départ du second, même si la signature du Montpelliérain Elye Wahi serait imminente selon les informations de France Bleu Nord. Et le RCL a subi à Brest une défaite surprenante 3-2, alors que l'équipe menait 2-0 après trente minutes de jeu.

Alors les Lensois ont-ils déjà la pression avant ce match ? Bruno Genesio balaie cette possibilité d'un revers de main : "Il y a 34 journées, donc il en reste 33... Ils ont perdu à Brest alors qu'après 25 minutes je pense que personne pouvait imaginer que ça pouvait se passer comme ça tant ils ont dominé le match pendant trente minutes. Et puis il y a eu le fameux troisième but qui est si important dans un match qui est venu juste avant la mi-temps pour Brest et ça a tourné en deuxième mi-temps. Mais ça reste une équipe très solide, qui a eu un parcours à domicile, à notre image, quasi parfait la saison dernière. Ils ont perdu des joueurs importants mais ils ont un coach qui connaît très très bien son équipe, qui a des principes bien ancrés. Ils n'ont pas de pression, ils ont leur public, après une journée on ne peut pas parler de pression. Il vaut mieux démarrer par une victoire mais il n'y a pas de pression ni d'un côté ni de l'autre."

Dans les chocs Lens-Rennes, la montagne accouche régulièrement d'une souris

Les deux équipes, régulièrement louées pour la qualité de leur jeu, ont rarement offert un spectacle grandiose lors de leurs derniers affrontements en championnat. Aucune équipe n'a inscrit plus de deux buts à l'autre lors des 12 dernières confrontations en Ligue 1. Bruno Genesio a son explication : "Tout d'abord il y a une crainte de la part des deux équipes, qui fait que ce sont des matchs très tactiques. Je me souviens du match là-bas l'année dernière, où notamment en première mi-temps ça avait été assez fermé. On sera à l'extérieur, et on sait qu'on a des choses à améliorer cette année quand on joue à l'extérieur, où on a eu un parcours plus chaotique l'année dernière qu'à domicile. Donc on va en tenir compte, mais on va aussi continuer à jouer notre jeu et à jouer sur nos points forts."

Le milieu de terrain Enzo Le Fée dévoile ce qui pourrait être la base de la stratégie rennaise dans l'Artois : "On a beaucoup travaillé cette semaine sur le jeu avec ballon, parce que c'est là où ils peuvent nous mettre en difficulté. Si on a des pertes de balle un peu trop faciles, on va leur rendre le match facile, donc il va falloir avoir beaucoup de maîtrise. Bien commencer l'année à l'extérieur, à Lens, ce serait un bon point." Les Rennais se méfient des contre-attaques létales des Lensois. Au stade Félix-Bollaert, ils pourront compter sur la présence dans le groupe d'Adrien Truffert (retour de blessure), de la nouvelle recrue Nemanja Matic et de Ludovic Blas, suspendu lors de la première journée.