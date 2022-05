RC Lens : Yannick Cahuzac annonce mettre un terme à sa carrière

Dans un texte publié sur Twitter ce mardi, Yannick Cahuzac annonce la fin de sa carrière professionnelle. "Le temps est venu pour moi de me retirer des terrains sans pour autant trop m'en éloigner dans le futur", écrit-il. Le milieu de terrain du RC Lens va porter une dernière fois le maillot Sang et Or le samedi 21 mai à l'occasion de la réception de Monaco au stade Bollaert-Delelis. Cet "amoureux" du Racing se considère comme "un joueur de club". En 17 ans de carrière, il a porté trois maillots différents : Bastia, Toulouse et Lens.

Joueur rugueux

"Je m'apprête à ranger les crampons dans les cartons, et de ce fait soulager ceux des arbitres, s'amuse-t-il. J'ai hérité d'une réputation de joueur rugueux motivée par de nombreuses expulsions." Cette saison avec le Racing, le natif d'Ajaccio a joué seulement 16 matchs et récolté un carton rouge. "Les personnes qui vont au-delà de cette image savent que j'ai parfois joué avec mes tripes mais toujours avec mon cœur, poursuit-il. En étant continuellement animé par un seul objectif faire gagner mon équipe."