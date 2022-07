Le racing poursuit son mercato d'été. Le club strasbourgeois annonce que Ronaël Pierre-Gabriel rejoint le RCSA. Le latéral droit du FSV Mayence 05 est prêté pour un an avec option d'achat.

RCSA : le latéral droit de Mayence, Ronaël Pierre-Gabriel prêté au Racing pour un an

Ronaël Pierre-Gabriel est strasbourgeois pour au moins un an.

C'est la troisième recrue du Racing en cet été 2022 après Thomas Delaine et Colin Dagba : Ronaël Pierre-Gabriel rejoint l'effectif strasbourgeois avec le numéro 18. Le latéral droit est prêté par le FSV Mayence 05 pour un an avec option d'achat. Il vient compenser l'absence de Karol Fila dans le côté droit, "il souffre d'une pubalgie et sera absent pendant plusieurs semaines", précise le président du club, Marc Keller.

Strasbourg est une place forte du football français"

Ronaël Pierre-Gabriel a disputé son premier match en Ligue 1 à 16 ans seulement. Il est déjà passé par l'AS Monaco et la Bundesliga. Depuis l'été 2020, il avait été prêté à Brest pour deux saisons. « Je suis très content de rejoindre le Racing. C'est un club qui a une grande histoire, des valeurs importantes et un public passionné. Strasbourg est une place forte du football français. Le discours des dirigeants m’a beaucoup plu. Il y a vraiment de belles choses à réaliser ici », se réjouit le nouveau Strasbourgeois.