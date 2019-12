RÉACTIONS - Aviron Bayonnais Foot : "On n'a pas les mots" après la qualification en Coupe de France

Bayonne, France

"La satisfaction d'avoir fait le job." Les mots de l'entraineur Erwan Lannuzel, après la victoire de l'Aviron Bayonnais Foot (4-1) aux dépends de Fontenay Vendée ce samedi 7 décembre, qui qualifie Bayonne pour les 32e de finale de la Coupe de France. "Félicitations à vous, vous avez le droit de profiter", a lancé le coach à ses joueurs à l'issue de la rencontre.

Remués en première période, les Bayonnais ont su patienter avant de faire la différence en seconde mi-temps. "Ils nous ont surpris parce qu'ils ont utilisé un système différent à ce qu'ils proposaient depuis le début de l'année, mais on a réussi à s'adapter et les joueurs ont bien réagi pour gagner ce match", analyse Erwan Lannuzel. Des basque, qui ont pu compter sur un Romain Escarpit des grands soirs. Le pur produit bayonnais, auteur d'un doublé (à la 4e et à la 54e minute). "C'est un travail d'équipe et sans eux je n'aurais pas marqué ces deux buts", lâche l'attaquant après la rencontre.

"La cerise sur le gâteau"

Et la suite ? L'Aviron Bayonnais atteint les 32e de finale de la Coupe de France pour la première fois depuis onze ans. Le tirage au sort a lieu lundi 9 décembre au Roazhon Park de Rennes (à 20h45). "On pense tous à l'épopée de 2004, quand on est coach ou joueurs de l'Aviron Bayonnais", reconnait Erwan Lannuzel (élimination par le PSG en huitième de finale). On a commencé la série de la Coupe de France en montrant aux joueurs des vidéos des derniers parcours. C'est un objectif pour nous, d'être capable d'exister dans cette compétition."

Quant à l'adversaire ? "On va savourer, et surtout on espère pouvoir recevoir une équipe professionnelle, un club de Ligue 1. Jouer à domicile, à Jean Dauger, remplir le stade [...] pour tout le monde, ce serait exceptionnel."