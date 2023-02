REACTIONS - Caen bat Guingamp : "On s'est arraché ensemble, c'est le signe d'une équipe qui va bien"

Comme souvent cette saison, le SM Caen a livré deux mi-temps très différentes. Lors de la première, les Caennais ont été très efficaces, dans les deux surfaces. Très peu mis en danger par les Guingampais, les hommes de Stéphane Moulin ont marqué sur chacune de leurs occasions. Kyeremeh a d'abord trouvé Court pour l'ouverture du score (0-1, 19'), avant de marquer (0-2, 42').

"Il y a une première période où on a trois opportunités, on en concrétise deux. En deuxième mi-temps, le pire scénario arrive avec ce but que l'on encaisse tôt. Après, on n'a pas concédé énormément d'occasions. On s'est accroché, on a eu ce mérite là. Il faut aussi louer la qualité du match de Guingamp. Ce soir, ce n'est pas notre meilleur match mais cette victoire est très importante". Stéphane Moulin, entraineur du SM Caen*.*

En deuxième période, Caen a encaissé un but dans les 10 premières minutes. A l'entrée de la surface de réparation, plein axe, El Ouazzani a envoyé une sublime reprise de volée dans la lucarne de Mandréa (1-2, 54'). Incapable de maîtriser le ballon, Malherbe se résout à défendre bien en bloc et à empêcher Guingamp d'apporter le danger sur le but de Mandréa, tout de même à créditer d'un arrêt réflexe fantastique du pied face à Guillaume.

"On a su faire le dos rond, être solide et montrer une belle force de caractère. Je suis très content de l'arrêt, j'ai ce réflexe de mettre le pied et de la sortir, je suis très content j'ai été décisif pour l'équipe. On est sur une bonne dynamique, on trouve beaucoup d'automatismes. On a trouvé notre match référence il y a un petit moment, maintenant, on sait sur quoi s'appuyer et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui." Anthony Mandréa, gardien du SM Caen

Avec ce succès arraché à Guingamp, Caen conclue un mois de février quasi parfait, avec 3 victoires et un nul. Cette belle série permet au club normand de retrouver sa place dans le Top 5, et de revenir à 5 longueurs de la 2e place, occupée par Sochaux, son prochain adversaire, à d'Ornano, dans 10 jours.

"La Ligue 2 est tellement dense qu'avoir la maîtrise pendant 90 minutes, ça n'arrive jamais. On est bien en ce moment, on s'offre un beau match face à Sochaux. On vit pour ces moments là et j'espère que ça en sera un très beau à d'Ornano." Romain Thomas, capitaine du SM Caen

En attendant, Caen peut se satisfaire d'avoir aligné une deuxième victoire de suite pour la troisième fois, seulement, depuis le début de la saison. Il a maintenant l'opportunité d'enchaîner un troisième succès de rang, un scenario qui ne lui est, en revanche, encore jamais arrivé.