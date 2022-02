Entre déception de tomber en quart de finale contre une équipe de National 2, Versailles, en plus aux tirs au but, et fierté du parcours, joueurs, dirigeants et entraineur du Bergerac Périgord FC ont réagli, mercredi soir, après l'élimination contre Versailles.

Coupe de France : "On tombe d'encore plus haut", disent les Bergeracois battus aux tirs au but par Versailles

Ils pensaient pourtant avoir fait le plus dur, lorsque leur attaquant Axel Tressens avait parfaitement croisé sa frappe du gauche. On jouait alors la 89e minute, et Bergerac venait d'égaliser (1-1), pour s'offrir la séance de tirs au but qu'il souhaitait. "J'ai vécu la plus belle émotion de toute ma vie. C'était trop beau", raconte le buteur. "Je peux même pas vous expliquer, je regardais tout le monde, j'étais comme un gosse qui est en train de rêver. C'était magnifique".

Avant ça, les Bergeracois avaient longtemps buté sur un bloc versaillais à l'aise depuis l'ouverture du score francilienne de Diarrassouba, au quart d'heure de jeu. "On a la sensation d'avoir mal entamé ce match, on a manqué d'intensité. Ce but est cruel, parce qu'on sentait qu'on avait la mainmise sur le ballon", déplore le latéral Sam Ducros. Ensuite, "dans le contenu, il nous a manqué un petit peu de force et de vitesse dans les transmissions pour les mettre en difficulté", analyse son entraîneur Erwan Lannuzel. "Le plus dur dans le football, c'est de faire la différence dans les 30 derniers mètres. On a manqué un petit peu de justesse par rapport à ça."

89e minute, Axel Tressens (en bleu, au fond) égalise pour Bergerac d'une frappe croisée du gauche. © AFP - ROMAIN PERROCHEAU / AFP

Reste que Tressens a égalisé. "C'est à notre image, le but qu'on marque à la fin. On n'a rien lâché. On y a cru jusqu'au bout et tous ensemble", raconte-t-il. Ensuite, "on tombe d'encore plus haut avec cette élimination aux pénos", s'émeut Sam Ducros. "On sait que les tirs au but, c'est la loterie. Ce soir, on a perdu". Les Versaillais ont converti leurs cinq tentatives, alors que le défenseur bergeracois Kevin Mingoua frappait la sienne sur le poteau. "C'est dur de trouver les mots, mais on lui a dit qu'on avait vécu un beau parcours. On savait que ça allait s'arrêter un jour et qu'il fallait retenir ses exploits face à Metz et Saint-Étienne", réconforte Sam Ducros. "Le diable est dans les détails, et aujourd'hui le diable était contre nous", philosophe Erwan Lannuzel.

Les Bergerarzcois de Lucas Dumai (à gauche) ont craqué au quart d'heure de jeu sur ce but de Diarrassouba. © AFP - ROMAIN PERROCHEAU / AFP

Alors il y a a une déception de perdre à ce niveau là de la compétition contre un club qui joue aussi en National 2. "Mais au final, si on perd contre Metz, on ne vit pas les émotions de Saint-Etienne et Créteil. Rien que les tirages au sort, qu'on vivait ensemble....C'était beau. Mais toute belle chose à une fin", se désole Axel Tressens. "Je suis déçu pour le football amateur parce que je pense que ce n'est pas le meilleur projet qui est passé ce soir", lâchait le directeur général du club Paul Fauvel, faisant référence - sûrement - à la différence de moyens entre les deux clubs.

Presque 7 000 spectateurs en quarts de finale contre une N2, en Périgord, c'est magnifique

Alors que retenir de ce parcours, entamé au 4e tour en septembre à Portes Entre Deux Mers, ponctué de huit qualifications sans prendre de but, en battant deux clubs de Ligue 1, Metz et Saint-Étienne ? Pour Sam Ducros ce sont "ces belles émotions, que ce soit à Bergerac ou à Périgueux. Presque 7 000 spectateurs en quarts de finale contre une N2, en Périgord, c'est magnifique". Paul Fauvel, lui aussi retenait "le soutien populaire du Périgord, un stade blindé de chez blindé, avec des gens qui nous encouragent jusqu'au bout. C'est ça notre aventure. C'est ce qu'on a partagé avec les gens". De quoi rendre Erwan Lannuzel "fier" de ses joueurs. "Je suis fier des garçons depuis le 25 juin, parce que c'est un groupe qui travaille, qui est généreux", explique l'entraîneur.

Erwan Lannuzel s'est dit "fier" de son groupe de joueurs. © AFP - ROMAIN PERROCHEAU / AFP

Après les tirs au but, il a rassemblé son groupe au milieu du terrain. Pour leur rappeler le retour à la réalité du championnat de National 2. "On joue samedi à Béziers. Et aujourd'hui, on va se donner le droit d'aller encore chercher des émotions". Et Axel Tressens promettait déjà de "se venger" sur les Biterrois. "Il faut se remettre la tête au championnat parce qu'on a une belle fin de saison à jouer, et essayer de vite vite sortir de cette déception de la Coupe", encourage Sam Ducros. Avec six points d'avance sur le deuxième Andrézieux, Bergerac veut conserver cette place de leader synonyme de montée en National.

Mais mercredi soir, Axel Tressens était déjà bien content d'avoir vécu tout ça. "Avec le Covid, ce qu'on a vécu c'était horrible. Nous, les amateurs, on était à l'arrêt chez nous, des fois, on ne s'entraînait même pas. Et là vivre des émotions comme ça, ça nous confirme que le foot, c'est le plus beau sport au monde, en fait".