Réactions. Le SM Caen, maintenu en Ligue 2 au bout du suspense

Les Caennais Lepenant et Deminguet se sont arrachés pour battre Clermont et se maintenir in extremis en Ligue 2.

Fabrice Vandeputte, entraîneur du SM Caen : "On est tous soulagés pour plusieurs raisons. C'était mon huitième et dernier match à la tête de l'équipe. Je pense aux supporters et aux salariés du club. C'est un dénouement que l'on ne peut voir que dans le football. On a été la chercher. Personne n'a rien lâché. Le club est vivant, le club est debout ce soir. C'est vraiment un dénouement très important pour le club, pour nos familles. Vous me verrez gagner qu'une fois, c'est ce soir ! On est très content d'offrir ça au club et au supporters. La soirée est belle parce qu'on n'a pas besoin de passer par les barrages, on s'est sauvé seul.

Prince Oniangué, buteur : "J'ai pas les mots... Le Stade Malherbe l'a fait. Pas que les joueurs mais tous les joueurs, toute une ville. Toutes ces ondes positives ont fait que Sullivan Péan a fait On a revu les images du maintien au Parc. Dès qu'on a pris le but, j'ai dit aux gars "rappelez vous d'hier, rappelez-vous d'hier !" et on l'a fait. J'ai maqué des buts au Parc des Princes, au Vélodrome, à Monaco mais ce but a encore plus d'importance que tous ceux que j'ai pu marquer en Ligue 1. C'est une saison où on avait bien commencé mais avec beaucoup de réussite et une deuxième partie de saison très difficile. Mais je crois que c'est le point de départ de la renaissance d'un club.

Pierre-Antoine Capton, président du conseil de surveillance du SM Caen :

Les grandes histoires débutent toujours dans l'adversité. Je suis content que ça se termine comme ça, par un but à la 92ème minute. Olivier a travaillé toute l'année, on lui doit beucopup. C'est beaucoup d'émotions qui sont passés et on va pouvoir passé sur un ouveau projet. On savoure parce que beaucoup de personnes pensaient que le SMC serait en National ce soir. Quelle que soit l'issue de ce match, on aurait continué l'histoire ensemble en National. On va repartir en Ligue 2 et écrire un nouveau chapitre de l'histoire du club. On a beaucoup échangé avec Jean-François Fortin cette semaine, on a été porté par Prince Oniangué. Je suis très fier de Fabrice Vandeputte, je le félicite car c'est aussi sa victoire ce soir. C'est maintenant la première saison pour moi de l'ère zéro.

Olivier Pickeu, président du SM Caen :

"C'est une grande fierté, beaucoup de travail, beaucoup d'émotion. Je suis très fier du travail réalisé, du travail des joueurs, faire le pari de faire jouer autant de jeunes joueurs. Je félicite Fabrice Vandeputte et les joueurs. J'ai envie d'envoyer un remerciement pour tous les messages que l'on a reçu depuis plusieurs semaines. C'est dans les gênes du club de vivre des moments comme ça en fin de saison. J'ai hâte qu'on puisse retrouver nos supporters, c'est pour bientôt.

Pascal Gastien, entraîneur de Clermont : "On a rien donné à Caen, ils sont allés chercher leur maintien tous seuls.