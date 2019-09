RÉACTIONS - Ligue 1 | Toulouse arrache un nul complètement fou à Metz (2-2)

Toulouse, France

Une fin de match complètement dingue ce samedi soir à Saint-Symphorien. Menés 1-0 à la 86e, puis 2-1, les Toulousains ont arraché le nul (2-2) au bout du temps additionnel (90+6).

Gradel : "Plus qu'un point"

Toulouse, rapidement mené au score (1-0, 5e), a attendu la 86e pour recoller grâce à une tête signée Wesley Saïd. Un pénalty à la 89e a redonné l'avantage aux Messins avant que Koulouris n'arrache l'égalisation à la 96e. Comme à Brest. Toulouse stoppe sa série de défaite mais ne gagne toujours pas à l'extérieur. 13e déplacement de suite sans succès.

La réaction du capitaine Max-Alain Gradel : "Ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'on a montré qu'on avait du caractère en revenant deux fois au score. Cela peut vraiment compter pour la suite. Ce soir on a pris plus qu'un point."

Wesley Saïd sur son premier but avec Toulouse : "Forcément, ça fait plaisir. Quand on est joueur offensif, on veut débloquer son compteur rapidement. Je suis très heureux, ça a aussi amené un élan pour la deuxième égalisation. C'est seulement mon deuxième but de la tête en pro. Je sentais que le ballon allait arriver, c'est un beau but."