RÉACTIONS - Retour sur la victoire de l'AS Saint-Étienne en finale de la Coupe Gambardella

Une génération stéphanoise et son coach Razik Nedder couronnés.

Saint-Étienne, France

Il aura fallu attendre vingt et un ans pour que les jeunes pousses de l'AS Saint-Etienne soulèvent à nouveau ce prestigieux trophée de la Coupe de France des moins de 19 ans. Et ils l'ont fait avec la manière samedi après-midi en finale face à Toulouse au stade de France.

Une victoire propre et sans bavures, 2-0, qui s'est dessinée au retour des vestiaires. Bilal Benkhekim a ouvert le score à la 48e. Le Téfécé a ensuite perdu un joueur, N'Goumou expulsé. Et Charles Abi en a profité pour doubler la mise en contre et sceller la victoire des Verts.

C'est la 4e victoire de l'AS Saint-Etienne dans cette compétition. Au palmarès, les Verts reviennent à hauteur de Nîmes et Monaco mais sont encore à trois longueurs de l'AJ Auxerre.

Réaction du gardien de l'ASSE, Stefan Bajic

Le premier buteur des Verts, Bilal Benkhedim

But de la victoire du goléador Charles Abi

Et la joie et la fierté du président Romeyer

