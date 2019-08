RÉACTIONS | Tirage Ligue Europa - Bernard Caïazzo : "L'AS Saint-Étienne doit sortir du groupe"

Saint-Étienne, France

Finalement les Verts s'en sortent plutôt bien. Le tirage de la phase de groupes de la Ligue Europa a eu lieu à la mi-journée vendredi à Monaco. L'AS Saint-Étienne tombe dans le groupe "i", avec les Allemands de Wolfsbourg de l'ancien Vert Josuha Guilavogui (2009-2013), les Belges de La Gantoise (Gand) et les Ukrainiens d'Oleksandriya. Début de la phase de groupe de la Ligue Europa le 19 septembre.

Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance : "Jouer le coup à fond"

"C'est mieux que de tomber sur Arsenal ou Francfort c'est évident. On ne va pas se voiler la face. L'objectif pour nous est de vivre de belles soirées européennes, d'aller le plus loin possible, c'est à dire sortir du groupe et jouer cette compétition à fond. Les joueurs et le staff en ont envie, les supporters aussi. On n'a rien à perdre. Il faut y aller, se lâcher, faire nos matchs et jouer avec beaucoup de confiance."

On attend votre avis sur le tirage des Verts dans 100% Club entre 18h et 19h au 04 77 10 00 10.

→ Écoutez et retrouvez la page de l'émission en cliquant ici