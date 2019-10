RÉACTIONS - Toulouse : le derby tourne au cauchemar face à Bordeaux (1-3)

Toulouse, France

Ils voulaient faire un match plein pour ce derby emplit d'émotion avec l'hommage à Brice Taton. C'est manqué. Le TFC s'est incliné (1-3) face à Bordeaux samedi soir lors de la 9e journée de Ligue 1. Menés 2-0 au bout de vingt minutes (de Preville et Pablo buteurs), puis 3-0 en début de seconde période, les Toulousains n'ont pas existé. La réduction de Koulouris (quatrième but de la saison) n'a pas suffi.

Gradel : "Que tout le monde prenne ses responsabilités"

Le Téfécé a encaissé un but dès la deuxième minute, comme à Metz. "Personne n’a été au niveau. Il faut que chacun prenne ses responsabilités"; lâchait le capitaine Max-Alain Gradel à la sortie des vestiaires.

Le coach Alain Casanova, lui, s'est dit "malheureux pour le club et les supporters. Encaisser ce but rapidement leur donne confiance et nous ça nous plonge dans ces débuts de matches ratés. Bordeaux a eu beaucoup de maitrise. On a concédé beaucoup d’occasions."