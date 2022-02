"Réaliser une belle fête, c'est compliqué pour un club amateur" : le FC Versailles joue finalement à Nice

Impossible de trouver une solution pour sa demi-finale de la Coupe de France. Le FC Versailles n'a pas de stade homologué pour une telle rencontre. Et les autres stades franciliens n'ont pas pu ou voulu accueillir les Versaillais.

Une grande déception pour les supporters. Et les premiers punis, ce sont les jeunes licenciés du club, comme Maélie, 8 ans. "Je suis triste parce que je voulais les voir jouer" explique la petite fille, "mais je ne vais pas pouvoir aller à Nice". Maélie et ses copains du club devront voir le match à la télévision. Tout comme les adultes qui ne feront pas le déplacement. Camille et sa famille sont très déçus de cette décision. La mère de famille se dit très triste puisqu'elle avait lu que la rencontre allait se jouer à Paris : "On était hyper contents de pouvoir les revoir, mais là, Nice, c'est impossible pour nous."

Des financements et une organisation très compliquée

Pour un club amateur comme le FC Versailles, jouer une demi-finale n'était pas prévue explique Youssef Chibhi, l'entraineur du club de Nationale 2. "C'est très difficile en terme de moyens humains, de moyens financiers" rappelle le coach "si on voulait réaliser une belle fête, il fallait que l'on soit absolument à la hauteur de cet événement là, et ce n'était pas le cas".

Brice, restaurateur et fervent supporter du FC Versailles bientôt en route pour aller voir jouer son équipe à Nice ! - Fany Boucaud

Il y aura au moins un supporter du FC Versailles à Nice : Brice va faire le déplacement. Des amis versaillais déjà installés là-bas l'accueilleront. Il est ravi de faire les 900 km qui le séparent du stade de l'Allianz Riviera "Maintenant, on est à 90 voire 120 minutes du Stade de France pour aller en finale de cette Coupe de France et créer l'exploit." Et le restaurateur de rajouter : "On n'aura plus besoin de se poser la question d'où aller jouer ensuite si on gagne notre demi-finale !"

Les Versaillais pourront tout de même voir le match sur écran géant place Notre-Dame le 1er mars prochain.