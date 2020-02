Après la défaite à Guingamp vendredi (1-0), l'AJA retrouve rapidement le championnat avec la réception de Clermont mardi soir et un déplacement à l'AC Ajaccio vendredi.

Réception de Clermont et déplacement à Ajaccio au programme de l'AJ Auxerre cette semaine

L'AJA n'a pas réussi vendredi à enchaîner une troisième victoire consécutive. Les Auxerrois étaient très proche de revenir de Bretagne avec le point du match nul mais ce penalty accordé à la 85e minute à Guingamp en a décidé autrement. Désormais, l'AJA a la possibilité de se rattraper en engrangeant des points avec deux matches cette semaine. Les Icaunais vont affronter deux équipes beaucoup mieux classés, ils reçoivent Clermont mardi soir à l'Abbé-Deschamps à 21h05 et puis se déplacent à Ajaccio vendredi à 20h. Clermont est 5e est n'a plus perdu depuis neuf matches et Ajaccio est sur le podium de Ligue 2, 3e du championnat.

