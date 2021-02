Rechute pour l'attaquant des Chamois Ibrahim Sissoko dont le retour sur les terrains s'éloigne

Auteur de 15 buts la saison dernière (il avait fini sur le podium de L2), Ibrahim Sissoko voit son calvaire se prolonger. Opéré d'un genou l'été dernier, il espérait pouvoir reprendre début 2021. Las, l’attaquant franco-malien a rechuté à l'entraînement et ne reviendra pas tout de suite.

Va-t-on vers une saison blanche pour Ibrahim Sissoko ? C'est trop tôt pour le dire mais une chose est sûre : le retour sur les terrains du meilleur buteur des Chamois la saison dernière n'est pas pour tout de suite. "Sissoko a rechuté, donc son retour va prendre encore plus de temps que prévu" a lâché sans plus de détails l'entraîneur de Niort Sébastien Desabre cet après-midi.

"On a été contraint de prolonger son arrêt de quelques jours donc on ne le reverra pour dans l'immédiat". Avant la fin de la saison ? "Je ne sais pas... Je pense que oui". Une réponse qui avait des accents de souhait plus que de certitude.

Autre information importante livrée par le staff niortais : la saison est terminée pour Brahim Konaté. Le milieu offensif vient de se faire opérer... du ménisque, la même opération que Sissoko. On ne le reverra pas sur un terrain d'ici la fin du championnat.