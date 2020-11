Récit de baladeur : rencontre avec Jean-Luc Filser, speaker du Racing Club de Strasbourg

Jean-Luc Filser, une voix qui n'aurait dû résonner au cœur de La Meinau que pour un seul match en 1997 et qui pourtant près de 25 ans plus tard ravie toujours les fans du Racing. A l'occasion de la rencontre Strasbourg-Marseille de ce vendredi, Laure Basterreix a été reçue par le speaker du RCSA.

Ce vendredi, le Racing Club de Strasbourg reçoit Marseille à La Meinau dans le cadre de la 10eme journée de Ligue 1. Un match bien particulier en raison de la réglementation sanitaire. Pour la deuxième fois de leur histoire, les joueurs strasbourgeois joueront à huit-clos. Privée de ses 25 000 supporters habituels, l'ambiance de La Meinau sera - et cela va de soi - bien différente des autres soirs de match. Mais les joueurs et les quelques personnes présentent ce vendredi ne seront pas privés de la voix de Jean-Luc Filser, le speaker du Racing. Depuis 1997, c'est sa voix rauque qui résonne dans les tribunes et cette voix est devenue une référence, de par son timbre, mais aussi grâce à un "MERCI/DE RIEN" devenu culte dans le monde du football français. Jean-Luc Filser aime le Racing Club de Strasbourg et son engagement ce soir ne fera pas exception.

En près de deux décennies, Jean-Luc Filser a vu le club évoluer. Il l'a vu au plus bas, mais aussi au plus haut, toujours accompagné de son public. Et puis il le connait aujourd'hui un peu en difficulté sur ce début de saison et bien entendu, il espère le connaître encore longtemps. Chaque match laisse un souvenir et il y a des moments qui ne s'oublient pas comme ce Racing-Marseille en 2003.

"Quand on s'adresse à des gens, il faut les respecter", pour Jean-Luc Filser c'est important de ne laisser aucuns détails de côté. Animer un match, ça se prépare.

Dans la carrière de Jean-Luc Filser, il n'y a pas que le foot et ce qui est important pour lui dans les événements qu'il anime ce sont les moments de partage.

Racing - Marseille, une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace avec votre avant-match dès 19h et pour nous, la voix de Luc Dreosto.

