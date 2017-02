Red Devils, bienvenue dans l'enfer du Chaudron !

Leur passage à Manchester a marqué l'Angleterre, séduite par ces supporters verts qui continuent à soutenir leur équipe même quand elle est menée 3 buts à 0. Les joueurs de Manchester United vont maintenant connaître l'enfer du Chaudron, où les fans de l'ASSE les attendent de pied ferme.

Les fumigènes, le Chalala (le chant des supporters stéphanois), les encouragements, jusqu'au bout de la soirée malgré la lourde et frustrante défaite... A Old Trafford, les supporters de l'AS Saint-Etienne ont marqué les esprits par leur ferveur et leur soutien pour leur équipe. Ils n'étaient que 3 000 à Manchester. Ils seront plus de 40 000 à Geoffroy-Guichard. Les Red Devils doivent s'attendre à un enfer dans le chaudron.

Parce qu'ON Y CROIT

"Tout est possible, le PSG a bien battu Barcelone 4-0", explique Matthis, un fidèle supporter de 14 ans. "Moi j'y crois !"

Parce que TOUTE LA FRANCE a rendez-vous à Saint-Etienne

"Je suis venu de Dijon avec mon fils, exprès pour l'événement", indique Jérôme. Il est venu à la boutique officielle, au pied du stade, achever de s'équiper pour la rencontre : maillot, écharpe et bonnet, pour être tout de vert vêtu, même si, pour son fils Matthieu, "Ce ne sont pas les vêtements qui comptent, c'est le coeur ! J'ai toujours été supporter des Verts, et c'est le meilleur match que je vais voir depuis 21 ans !" Pour Jérôme, tout espoir n'est pas vain : "Trois buts à l'aller dont deux ne sont pas valables... Nous, 4 buts non-valables, et on se qualifie aussi !"

Parce que les Verts, C'EST LA FAMILLE

Kevin est le digne héritier d'une lignée de supporters stéphanois : "Mon grand-père était à Glasgow en 1976 !" Alors, pour ce régulier de Geoffroy-Guichard, "c'est l'occasion de vivre une remontée, comme à la grande époque !"

Parce que le Chaudron réserve UN ACCUEIL DE CHOIX A ZLATAN

Les supporters réservent un accueil de choix à Zlatan Ibrahimovic, bourreau des Verts lors du match aller, avec un triplé dont deux buts bien litigieux. Le géant suédois, déjà auteur de 17 buts en 14 matches face à l'AS Saint-Etienne, doit s'attendre à être reçu comme il se doit dans le Chaudron. "Ca va être salé", promet Robin, un autre supporter.