Red-Star - Berri : La victoire est nécessaire pour Nicolas Usaï l'entraîneur Castelroussin

Châteauroux, France

Personne ne s’imaginait à l'issue de la qualification pour les 32ème de finale de la Coupe de France, victoire 4 à 0, (le 8 décembre dernier) que cela allait être le dernier succès des bleu et rouge à quelques jours de la très hivernale. Alors bien sur il y a eu ce match nul 0 à 0 à domicile face à l'AJ Auxerre suivi et c'est bien le problème de trois défaites de suite en match officiel dont la dernière de l'année 2018 1 à 0 face au Gazélec d'Ajaccio pour le compte de la 19ème journée de ligue 2 qui a laissé des traces. Lors de la dernière réception face à un premier mal classé Valenciennes le 18 janvier dernier, la Berri a fait match nul 1 partout.

"La victoire face au Red-Star n'est pas obligatoire mais nécessaire"

Alors bien sur cela reste un résultat insuffisant surtout à domicile mais Nicolas Usaï l'entraîneur des bleu et rouge y voit peut-être un signe : Nous venons de mettre fin à une série de trois défaites avec ce point de pris ce qui signifie que le compteur points a été débloqué même si c'est de manière infime. On recommence à avancé trop lentement à mon gout au classement (15ème avec 23 points) mais on se doit de faire plus en terme de points. La victoire n'est pas obligatoire face au Red-Star mais elle est nécessaire. Cela devient obligatoire quand les dernières échéances arrivent. Là cela reste un match important tout comme après la réception de Grenoble." Et dans cette période de mercato hivernal et à 8 jours de la fin du marché est ce que les dirigeants de la Berrichonne doivent mettre la main au porte feuille pour faire venir un attaquant et donc un joueur susceptible de marquer des but après la signature de Chaker Alhadur ?

"J'estime que le mercato de la Berri est très bien"

La réponse pour le moment est non mais si le directeur Sportif Jérôme Leroy reste à l 'affût. En tout cas l'entraîneur Castelroussin n'est pas fâché si le marché de la Berri devait en rester là : Cette dernier semaine de mercato est toujours difficile. Mais je vais vous dire une chose. J'estime que le mercato de la Berri est très bien. Il y a bien sur Chaker Alhadur qui a signé mais il y a surtout des joueurs qui vont rester. A 8 jours de la fermeture du marché un joueur comme Maxime Barthelemé devrait rester avec nous et ça c'est une très bonne nouvelle. Alors bien sur que nous avons besoin en ce moment des joueurs qui marquent des buts mais celui là il est sans doute sous contrat avec la Berri. " Chiche ! Alors que ce soit un attaquant ou pas l'essentiel pour ce match face au Red-Star c'est de marquer mais surtout de gagner histoire de relancer la machine qui avouons le est grippée depuis ce fameux 8 décembre dernier !