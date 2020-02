Régis Brouard : "Junior Sambia ? Son vrai poste, c'est sur le côté"

Montpellier, France

Formé à Lyon, Mâcon puis Niort, arrivé à Montpellier il y a deux ans et demi, Junior Sambia (23 ans) a souvent été présenté comme un joueur polyvalent. Résultat : pas de poste fixe, et des voyages entre milieu de terrain, défensif et offensif, ailier, ou piston droit. On finit par se demander quel est son vrai poste ? On a donc posé la question à Régis Brouard son ancien coach, celui qui l'a lancé à Niort. L'entraîneur était notre invité dans 100% Paillade, ce lundi soir.

Junior Sambia est un joueur polyvalent, utilisé au milieu comme sur le couloir droit. Mais quel est son vrai poste, selon vous ?

RB : Son vrai poste, c'est sur le côté. J'en ai beaucoup discuté avec lui. Je l'ai fait débuter au milieu, parce que je considérais qu'en Ligue 2, avec une telle qualité de pied, il était capable de casser les lignes, sur du jeu long, sur du jeu diagonal, capable de s'infiltrer, de percuter. Mais je voyais bien qu'il avait une attirance pour le côté, plonger à droite, finir sur des centres. Il avait une capacité à répéter les courses, mais des courses droites. Au milieu de terrain, il faut un certain volume, pour faire des efforts à haute intensité, sur des distances courtes.

Lui, il était sur des distances un peu plus longues. Je le voyais bien, mais il me rendait service au milieu. Quand on jouait à quatre derrière et que je le mettais à droite, il me demandait souvent pourquoi je ne le laissais pas à ce poste là. Il y avait des repères, et il n'était préoccupé que par son jeu dans le couloir. Au milieu, il faut se préoccuper de beaucoup de choses : l'adversaire, la situation du jeu, le ballon, etc. Il y a plus de choses. Lui, le couloir lui suffisait et il se servait très bien de la ligne. Et le rôle de piston droit lui convient très très bien.

Doit-il tout de même progresser dans le repli défensif ?

RB : Oui, parce que ça demande des courses importantes. Ca réclame aussi une intelligence de jeu, savoir y aller au bon moment. Savoir ne pas y aller. Revenir. Le problème pour Junior, et je sais qu'il y a un problème avec Michel Der Zakarian là dessus, c'est une forme de nonchalance qu'il affiche. Visuellement, on n'a pas toujours l'impression qu'il fait les choses à fond. C'est ce qui est un peu gênant avec Junior aujourd'hui. Pourtant, c'est une fausse impression.

C'est un garçon qui n'est pas nonchalant dans sa tête. Dans la vie, il est adorable, très discret, charmant, avec une très bonne éducation. Il n'y a aucun soucis. Le seul truc qu'il faudrait essayer de lui faire comprendre, c'est qu'il faut qu'il enlève cette mauvaise impression qu'on peut avoir de lui. D'ailleurs, on voit bien sur le dernier match, avant qu'il prenne le rouge, il a fait une course importante, il a donné un ballon parfait sur le but. Ça veut bien dire quelque chose, qu'il en est capable.

J'en ai discuté avec lui, et je crois que par rapport à cette forme de timidité qui est la sienne, il lui faudrait quelqu'un à côté de lui qui comprenne ça et qui lui donne quelque part une confiance aveugle. Alors je sais, c'est pareil pour tous les joueurs, ils ont besoin d'une confiance importante et d'une bonne relation avec le staff et l'entraîneur principal, mais lui a vraiment besoin de ça. Et comme c'est quelqu'un de réservé, il perçoit la non-confiance de son staff ou des attentes, et ça lui fait du mal. Il en souffre.