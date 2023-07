Régis Le Bris (FC Lorient) : "Le feeling est très vite passé avec Benjamin Mendy"

L'annonce a fait beaucoup de bruit. Mercredi matin, le FC Lorient publie un communiqué pour annoncer la signature pour deux ans de Benjamin Mendy , champion du monde 2018 avec les Bleus. Une signature qui intervient seulement cinq jours après avoir été déclaré non coupable de viol et tentative de viol. Et surtout, un transfert sans aucune rumeur au préalable.

ⓘ Publicité

Si le joueur ne devrait pas s'exprimer prochainement, Régis Le Bris a pris le temps d'évoquer le sujet en conférence de presse. "Il dégage beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'humilité", a déclaré le coach breton.

Construire un effectif compétitif

Si ce transfert a surpris, c'est parce qu'aucune rumeur n'avait fuité. "On était très peu dans la confidence", assure Régis Le Bris. A la base de ce transfert, il y a une volonté de se renforcer à un poste difficile à trouver. "Son nom est arrivé comme une éventualité parmi d'autres. On a la volonté de construire un effectif compétitif."

Les premières rencontres entre le coach et le joueur ont lieu en visio, le week-end du 14 juillet. "Deux heures d'échanges qui me disent pas mal de choses sur la personnalité du joueur. Le feeling est très vite passé, sur la compatibilité qu'on peut avoir sur ce que réalise le club."

Le coach voit un joueur volontaire. "Il avait beaucoup de possibilités, on l'a recontacté en début de semaine, et ça a abouti." Un signe que Lorient a franchi un cap. "Il y avait une volonté de challenger notre organisation, pour être plus en capacité de rentrer en contact avec des joueurs de ce niveau là." Mais Régis Le Bris le rappelle, seule la performance sportive compte pour juger de la réussite.

Ne pas refaire un procès

Evidemment, le dossier Benjamin Mendy est épineux. Accusé par plusieurs femmes de viols et de tentatives de viols, il a été acquitté vendredi dernier par la justice britannique. "On ne va pas refaire un procès. On ne peut que marcher dans les pas des propos de la ministre des Sports . A partir du moment où le jugement a été prononcé, on ne peut pas revenir dessus."

Régis Le Bris voit en Benjamin Mendy un conquérant. "Il s'agissait dans cette conversation de mesurer la manière dont le joueur appréhendait tout ça, ça a été important de le mesurer. Et le comportement au quotidien est en phase."

"Conquérir notre public"

Quelques minutes après l'annonce de ce transfert, les réseaux sociaux se sont très vite emparés du sujet . Le coach et le joueur ont aussi pu échanger sur l'accueil qu'il pourrait recevoir de la part des supporters. "Notre position est toujours la même : on a toujours à conquérir notre public. Ce qui va susciter l'adhésion, l'enthousiasme, la popularité, c'est parce qu'on va être performants, avoir nos valeurs d'intensité, d'engagement, et qu'on va gagner des matchs. Évidemment qu'on ne peut pas empêcher des avis, des pour, des contre. Mais ce qui permet de faire la synthèse, à la fin, c'est la performance, et le comportement sur le terrain, au club, et vis-à-vis des supporters."

Sur le plan du sportif, le joueur n'a plus joué en match officiel depuis le 15 août 2021. "Sa santé est bonne, il a 29 ans, une carrière derrière lui. Il y a du travail de reconditionnement." Pour le coach, il faudra "six à huit semaines pour bien poser les fondations. Il est capable de revenir assez vite, c'est à nous de freiner pour bien construire les fondations".