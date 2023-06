Régis Le Bris : Lorient hausse le ton et menace l'OGC Nice

C'est un communiqué tombé en pleine nuit et qui donne beaucoup d'enseignements. Déjà, le club de Lorient confirme que son entraîneur Régis Le Bris souhaite quitter le club un an seulement après son arrivée sur le banc et alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2027. Pas question de le libérer, peut-on lire dans ce communiqué, qui cible l'OGC Nice et appelle le club azuréen à "respecter l’article 211 du règlement administratif de la LFP." Lorient envisage également de "saisir la LFP et la FIFA pour dénoncer les pratiques répétées de l’OGC Nice et demander des sanctions contre le club."

Jean-Claude Blanc en première ligne

Des menaces qui confirment les approches du club pour un entraîneur ciblé de longue date et qui pourrait retrouver sur le Côte d'Azur Florent Ghisolfi et Fabrice Boquet, avec qui Le Bris a travaillé dans le Morbihan. Mais c'est un autre nom qui est cité dans ce communiqué, celui de Jean-Claude Blanc, nouveau PDG d'Inéos Sport. "Ils se sont mal comportés en janvier. J’avais reçu les excuses du patron d’Ineos sur le cas Terem Moffi. Ils réitèrent aujourd’hui et avaient agi de la même manière avec le RC Lens. D’ailleurs j’ai eu Jean-Claude Blanc ce soir, et il m’a assuré qu’il comprenait que nous ne souhaitions pas libérer le staff en place."

Une précision loin d'être anodine et qui permet de comprendre qui est en première ligne aujourd'hui à l'OGC Nice. Jean-Claude Blanc a pris la main sur ce dossier prioritaire alors que c'était le chant d'action du président du Gym Jean-Pierre Rivère jusqu'à l'été dernier.

Le Gym devra payer pour libérer Le Bris

Ce communiqué indique en tout cas que Loïc Ferry ne laissera pas partir gratuitement son entraîneur et que le Gym devra payer s'il souhaite placer Régis Le Bris sur son banc. Le club azuréen avait déjà dû payer environ 3,5 millions d'euros pour rapatrier Christophe Galtier du banc de Lille à l'été 2021. Le feuilleton ne fait donc que commencer.