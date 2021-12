Reims - ASSE (Ligue 1) : Sablé le champagne ?

L'AS Saint-Étienne se déplace à Reims ce samedi (21 heures) pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Première rencontre de l'après Puel et sous la houlette de l'entraîneur intérimaire Julien Sablé.

Le football se nourrit souvent de clins d'œil. Ce samedi (21 heures) pour le déplacement des Verts à Reims (18e journée de Ligue 1) Julien Sablé va retrouver Oscar Garcia. L'ex-milieu de terrain des Verts, aux commandes du bateau stéphanois depuis la mise à l'écart de Claude Puel, retrouve celui qu'il avait remplacé lors de son premier passage à la tête de l'ASSE en novembre 2017.

Le fameux déclic du changement d'entraîneur ?

Pour ce deuxième intérim à la tête des Verts Julien Sablé espère avoir plus de réussite. Lui qui n'avait connu aucune victoire (4 défaites et deux nuls) en six rencontres avant de laisser sa place à son adjoint Jean-Louis Gasset. L'ASSE comptera aussi sur le fameux effet déclic du changement d'entraîneur.

Pour le nouveau capitaine Wahbi Khazri : "Ce sont les performances qui diront si l'ASSE a bien fait d'écarter le technicien castrais. Si on est performants cela veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché avec l'ancien coach."

Des changements radicaux attendus ?

En confiant le brassard à Wahbi Khazri et en instituant un "conseil des cinq", Julien Sablé a déjà amorcé un vrai virage avec son prédécesseur dans le management. Une rupture qui devrait trouver une continuité dans la composition et les idées de jeu dès samedi à Reims ? "Il y aura des choses différentes répond Julien Sablé. Le plan de jeu l'ai en tête. J'ai ma sensibilité et mes idées".

Pour le déplacement en Champagne, l'entraîneur des Verts pourra compter sur le retour du milieu de terrain Yvan Neyoux et Aïmen Moueffek. Il devra composer avec les forfaits de Romain Hamouma, Harold Moukoudi et Ignacio Ramirez blessés.

La compo probable : Green, Maçon, Sow, Kolodziejczak - Boudebouz, Camara, Youssouf - Nordin, Khazri (cap), Bouanga