Reims Football Club, le sommaire

Reims, France

Veille de match

Avant Reims - Monaco (18h08 > 18h13)

Les dernières infos avant le match face à Monaco ce samedi à 20 heures au Stade Delaune. On évoque la rencontre avec l'entraîneur rémois David Guion, le défenseur Thomas Foket et notre confrère de France Bleu Azur, Maxime Bacquié qui nous apporte son éclairage sur l'AS Monaco.

L'invité

Mathieu Lacour, directeur général du Stade de Reims (18h13 >18h26)

Le directeur général du Stade de Reims revient avec nous sur les coulisses du mercato, ce dernier jour du 2 septembre très agité, le faux départ de Rémi Oudin, l'arrivée de Anastasios Donis, les arrivées de Dario Maresic et Dereck Kutesa, comment le club a construit son mercato. En fin d'interview, l'invité choisit lui même la musique qu'il souhaite écouter sur France Bleu Champagne-Ardenne.

Stade de Reims au féminin

Tess David, buteuse face à l'ogre lyonnais (18h26 >18h30)

Le 7 septembre dernier au Stade Delaune, les Féminines se sont inclinés 8 buts à 3 face à l'Olympique lyonnais. Une défaite logique pour les Rémoises au regard du prestige de l'adversaire. Ce qui était un peu moins attendue, c'est que le Stade de Reims inscrive trois but à un adversaire qui en prend très peu. L'une des buteuses de la rencontre Tess David, revient sur ce match particulier pour les filles du Stade de Reims.

Ca se passe sur les réseau...

Avec Corner à la Rémoise (18h30 > 18h38)

Chaque vendredi dans le reims Football Club, la parole est donnée aux supporters à travers les réseaux sociaux. On propose à des supporters, à travers leur compte personnel ou leur compte de supporter, de venir développer en direct un tweet afin d'ouvrir un débat. Ce vendredi, le compte Corner à la rémoise vient ouvrir le bal (voir le tweet débattu dans l'illustration ci-dessus). Vous pouvez intervenir en direct en partageant votre point de vue en appelant le 0 809 400 500 à partir de 18h30.

Le débat des spécialistes

Dimitri Ramelhow vs Timothé Crépin (18h38 > 18h45)

-

Deux journalistes débattent chaque vendredi à l'image de l'ancienne formule du Reims Football Club. Premier débat ce vendredi autour de l'attaque du Stade de Reims avec Dimitri Ramelhow de RTL et Timothé Crépin de France Football.

Paroles d'Ex

Franc Signorino, joueur au Stade de Reims de 2012 à 2016 (18h45 >18h53)

-

Tous les vendredis, un ancien joueur du Stade de Reims qui a arrêté sa carrière vient parler de sa nouvelle vie, de son passage à Reims, livre ses anecdotes et choisit à la fin de son interview, la musique qu'il a envi d'écouter. Premier invité : l'ancien défenseur rémois Franck Signorino.

Les tirs au but

Deux places à gagner pour Stade de Reims - AS Monaco (18h53 > 18h59)

On termine chaque émission avec une séance de tirs aux but ! Un duel entre deux auditeurs qui vont se départager en devant répondre chacun à 5 questions autour du Stade de reims. Celui qui remporte la série se verra offrir les toutes dernières places pour le match qui suit à Delaune. Ce vendredi, il y aura les toutes dernières places pour Stade de Reims - AS Monaco à gagner. Vous pouvez tenter de jouer en appelant dès 18h50 le 0 809 400 500 (apple gratuit)