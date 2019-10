Reims Football Club, le sommaire de l'emission du 11 octobre

Reims, France

Veille de match

Les dernières infos du Stade de Reims, en pleine trêve internationale, et juste après le match amical disputé ce vendredi à Lens. On reviendra aussi sur le bilan de ce premier quart de championnat avec l'entraîneur rémois David Guion.

L'invité

Laurent Bessière, responsable performance au Stade de Reims-Le responsable performance du Stade de Reims revient avec nous sur les secrets d'une bonne préparation, de la semaine jusqu'au jour du match, de la gestion et d'individualisation de l'entraînement pour les joueurs, et quelle vision il a de l'impact de la science et de la technologie sur son quotidien. En fin d'interview, l'invité choisit lui même la musique qu'il souhaite écouter sur France Bleu Champagne-Ardenne.

Stade de Reims au féminin

Océane Deslandes, défenseure du Stade de Reims. A la veille d'un déplacement important à Dijon pour les féminines du Stade de Reims (samedi 12 octobre à 14h30). L'occasion d'évoquer son adaptation à la D1, les enjeux du déplacement à Dijon et ses ambitions collectives et personnelles cette saison.

Parole aux supp

Avec Jérôme Adam. Chaque vendredi dans le Reims Football Club, la parole est donnée aux supporters à travers les réseaux sociaux. On propose à un supporter du Stade de Reims de développer en direct un tweet ou une réflexion. Ce vendredi, Jérôme Adam évoque la capacité du Stade de Reims a rassembler tous ses publics.

Le débat des spécialistes

Julien Collomb vs Simon Ksiazenicki. Deux journalistes débattent chaque vendredi d'un sujet concernant le Stade de Reims. Cette semaine, en pleine trêve internationale, débat autour de la capacité du Stade de Reims d'aller plus loin que la saison dernière et de franchir un nouveau pallier avec Julien Collomb du journal L'Union et Simon Ksiazenicki de l'Hebdo du Vendredi.

Paroles d'Ex

Kossi Agassa, gardien du Stade de Reims de 2008 à 2016-Tous les vendredis, un ancien joueur du Stade de Reims qui a arrêté sa carrière vient parler de sa nouvelle vie, et de son passage à Reims, livre ses anecdotes. Cette semaine, nous avons retrouvé l'ancien gardien Kossi Agassa.

Les tirs au but

Deux places à gagner pour France - Turquie (lundi 14 octobre à 20h45 au Stade de France). On termine chaque émission avec une séance de tirs aux but ! Un duel entre deux auditeurs qui vont se départager en devant répondre à des questions autour du Stade de Reims. Celui qui remporte la série se verra offrir des places pour la rencontre de l'Equipe de France face à la Turquie comptant pour les éliminatoires du prochain Euro. Vous pouvez tenter de jouer en appelant dès 18h50 le 0 809 400 500 (apple gratuit)