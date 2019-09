Reims Football Club, le sommaire de l'emission du 27 septembre

Reims, France

Paris Saint-Germain - Reims

Retour sur l'exploit (18h08 > 18h15)

-

On revient sur la victoire du Stade de Reims au Parc des Princes 2 à 0 mercredi soir lors de la 7e journée de Ligue 1 avec le film de la soirée en musique.

Hassane Kamara nous parle de ses émotions au lendemain de la victoire

nous parle de ses émotions au lendemain de la victoire Rencontre avec notre confrère de Radio France, Bruno Salomon, qui suit le Paris Saint-Germain depuis 12 ans. A la sortie du Parc des Princes mercredi soir, il nous a donné son sentiment et ses impressions après la victoire rémoise.

L'Invité

David Guion, entraîneur du Stade de Reims (18h15 > 18h26)

-

L'entraîneur rémois revient longuement pour nous sur la victoire à Paris. Comment il a construit ce match, sa causerie d'avant-match, son discours à la mi-temps, ses émotions, les coulisses de l'exploit au plus près des joueurs

La Stade de Reims au Féminin

Avant Stade de Reims - Fleury 91 (18h26 > 18h32)

Si l'entraîneur du Stade de Reims Féminin, Amandine Miquel, ne manquera pas de donner son point de vue sur la victoire des garçons au Parc des Princes, elle évoquera surtout son prochain adversaire ce samedi. Les Rémoises reçoivent le dernier du championnat, Fleury, samedi à 14h30 au Centre Raymond-Kopa

La parole aux supporters

Avec les Ultrem 95 (18h33 > 18h38)

-

Ils ont organisé des bus pour se rendre au Parc des Princes mercredi dernier, le club des supporters des Ultrem nous parle de leur déplacement, de leur soirée et évoque également les problématiques d'interdiction de déplacement dont font parfois l'objet les supporters. Ils évoqueront également leurs animations dans les tribunes du Stade Delaune.

Le débat des spécialistes

Julien Collomb (L'union) vs Julien Lampin (RJR) - (18h38 > 18h45)

-

Avec une question ce vendredi soir pour nos spécialistes : Le Stade de Reims a-t-il réalisé son plus grand exploit face au Paris Saint-Germain depuis le retour en Ligue 1 en 2012 ?

Paroles d'Ex

Marc Giraudon, joueur du Stade de Reims de 2005 à 2009 (18h45 > 18h53)

-

Cette semaine, Marc Giraudon vient nous parler de sa nouvelle vie et de ses souvenirs au Stade de Reims.

Les tirs au but

Deux places à gagner pour Stade de Reims - Dijon FCO (18h53 > 18h59)

On termine chaque émission avec une séance de tirs aux but ! Un duel entre deux auditeurs qui vont se départager en devant répondre chacun à des questions autour du Stade de reims. Celui qui remporte la série se verra offrir les toutes dernières places pour le match qui suit à Delaune. Ce vendredi, il y aura les toutes dernières places pour Stade de Reims - AS Monaco à gagner.

Vous pouvez tenter de jouer en appelant dès 18h50 le 0 809 400 500 (appel gratuit)