Reims : les bénévoles fin prêts pour la Coupe du monde féminine de foot

Reims, France

Ils étaient plus de 200 femmes et hommes de toutes les générations réunis samedi au stade Delaune à Reims. La journée était consacrée à la cohésion et la formation de ces volontaires, qui seront mobilisés lors des six matches de la Coupe du monde féminine de football accueillis à Reims.

La direction des sports de la ville de Reims dit avoir reçu plus de 600 candidatures, avoir passé environ 450 entretiens pour accueillir et orienter les supporters à Reims. Ils occuperont diverses missions : accueil des joueuses, gestion de plannings, vestiaire, placement des spectateurs, multimédia...

Au programme de la journée : un temps de formation à quelques mots d'anglais, la sécurité, l'organisation, le multimédia... mais également un temps de cohésion, avec du baby-foot, du tir à l'arc ou un quizz.

Avec les 200 bénévoles de la coupe du monde de football féminin! Merci à toutes et tous, vous êtes au top!!!! #Reimspic.twitter.com/8UqXHeodK4 — Arnaud Robinet (@ArnaudRobinet) May 11, 2019

Parmi eux Marion, une étudiante de 23 ans, qui fait du bénévolat "pour la première fois" : "Le foot est un sport très populaire, c'est énorme pour les femmes !" Son enthousiasme est partagé par Christophe, 45 ans : "Un événement comme ça, je ne voulais pas le rater. Énormément de gens vont venir à Reims, on est très fiers."

Et les billets pour les matches de ce Mondial féminin partent vite : Déjà 770 000 billets vendus au dernier pointage du 10 mai, dont 63 000 billets écoulés pour les 6 matches qui se joueront à Reims.