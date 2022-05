Reims - OGC Nice : the final countdown

L'OGC Nice a une dernière chance de sauver sa saison ce samedi et d'accrocher l'Europe. Le Gym est en déplacement sur la pelouse du Stade de Reims à l'occasion de cette 38 et dernière journée de Ligue 1. Pour accrocher un ticket européen Nice doit gagner et attendre un faux-pas de la concurrence.

Les Aiglons sont face à leur destin. Qu'ils ne maitrisent pas. Un match pour faire basculer la saison du bon ou du mauvais côté. 90 minutes pour aller chercher l'Europe et mettre un point final positif à une saison en dents de scie. Le compte à rebours final est lancé avant ce déplacement à Reims, qui n'a plus rien à jouer à part un mauvais tour au Gym. Gagner pour espérer, et attendre un faux-pas de la concurrence. La soirée risque d'être crispante. Mais peut virer à l'ivresse en Champagne. Car Strasbourg est en déplacement sur la pelouse de l'OM, qui doit absolument l'emporter pour croire à la 2e place. Et Rennes joue à Lille, qui a retrouvé des couleurs à l'Allianz Riviera la semaine dernière et montré que les Dogues étaient plus efficaces avec des claquettes au pied.

Evidemment que la C4 on prend !

Pour accrocher la 4e place et jouer la phase de groupes de l'Europa Ligue, le Gym doit obtenir un meilleur résultat que Strasbourg et compter sur une défaite des Rennais. Si un seul des adversaires directs trébuche, alors Nice peut finir 5e et se qualifier pour le tour préliminaire de l'Europa Conférence Ligue. "Aujourd'hui on n'a rien alors évidemment que la C4 (l'Europa Conférence Ligue, ndlr) on prend," affirme Andy Delort. "C'est une compétition qui peut nous faire grandir," confirme Christophe Galtier. "Aujourd'hui a-t-on le niveau Ligue des Champions ? A-t-on le niveau Europa Ligue ? En fin de saison on est à la place qu'on mérite," s'interroge le coach.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le point de pénalité... pénalisant ?

Depuis la fin de l'été le Gym n'est tombé qu'une seule fois du Top 5 et ce serait ballot d'échouer au pied du mur. "Ce serait une déception," estime Galtier. Si son équipe arrive à revenir in-extremis dans le bon wagon, "ce serait une bonne saison. Pas exceptionnelle. Après il faudra se poser les bonnes questions pour comprendre on est passé au travers de matchs importants." On attendra donc le coup de sifflet final à Auguste-Delaune pour tirer le bilan de cette saison épique et il faudra peut-être se souvenir de ce point de pénalité perdu dès le 22 août dernier lors de la réception de l'OM. On espère évidemment qu'il n'aura pas de conséquence au classement.

Mario Lemina suspendu

Quel que soit l'épilogue, le temps des (remises en) questions va vite arriver pour Ineos. Trois ans après l'arrivée du groupe de pétrochimie à la tête du Gym, le club reste à bonne distance des "gros" de ce championnat. Présent à l'entraînement des Aiglons jeudi, Jim Ratcliffe semble vouloir faire bouger les lignes et une prise de parole du groupe Ineos devrait intervenir très vite après la fin du championnat. En attendant il y a une mission à finir. Sans Mario Lemina (suspendu), le Gym devra avoir les reins solides. Et du cœur. Pour faire vibrer celui de ses supporters.