Reims - OGC Nice : un groupe sans Lemina ni Danilo

Dernier déplacement de la saison pour l'OGC Nice ce samedi à Reims pour le compte de la 38e journée de Ligue 1. Les Aiglons n'ont plus leur destin entre leur pattes dans la course à l'Europe et doivent compter sur un faux-pas de la concurrence pour remonter in-extremis dans le Top 5. Pour affronter un Stade de Reims qui n'a plus rien à jouer, à part un mauvais tour aux Aiglons, Christophe Galtier ne peut compter sur son milieu de terrain Mario Lemina (suspendu). Le coach a également choisi de laisser le Brésilien Danilo à la maison.

Le groupe de l'OGC Nice